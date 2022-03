Anna Tatangelo con il fidanzato Livio Cori e rinata

La cantante vive una storia d’amore col rapper Cori che la rende ancora più bella e sorridente. Tra valigie e coccole, sembrano davvero due ragazzini alle prese con la prima cotta e che non vogliono mai separarsi. «Sto molto bene. Livio mi fa ridere», ha detto lei di recente. E c’è chi dice che presto la vedremo all’altare vestita da sposa

La vita va avanti e per Anna Tatangelo va avanti col sorriso, tra le coccole e gli abbracci del suo compagno Livio Cori. Divisi solo dai rispettivi impegni musicali sembrano due adolescenti innamorati e “inseparabili”: in queste immagini li vediamo con le valigie, pronti a partire, ma non riescono a staccarsi.

Un amore molto romantico di cui, forse, Anna aveva proprio bisogno dopo la fine della lunga storia con Gigi D’Alessio. «Sto molto bene. Livio mi fa sorridere, mi fa ridere, sono contenta», ha detto. E le storie che i due postano sui social sembrano proprio testimoniare il loro momento d’oro. Il piccolo Andrea (figlio di Anna e Gigi) avrebbe accolto molto bene Livio in famiglia come ha confessato proprio la cantante: «Devo dire che si sono trovati subito».

E questo fa vivere serenamente Anna che ovviamente come madre considera sempre al primo posto il bene del figlio. La Tatangelo poi ha sfoggiato di recente un anello di fidanzamento e sono in tanti a scommettere che presto la vedremo finalmente all’altare, un sogno che non è riuscita a realizzare con Gigi.