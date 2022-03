Chi è il fidanzato di Alberto Matano?

Il conduttore di “La vita in diretta” ha fatto coming out e ha aggiunto: «Vorrei sposarmi e magari senza far passare troppo tempo...». Ora, in queste immagini esclusive, eccolo - sorridente e romantico - col suo compagno: si chiama Riccardo, fa l'avvocato e ha 55 anni

La sua Vita in diretta è apprezzatissima dal pubblico di Rai Uno. Alberto Matano ha conquistato tutti con il suo garbo e con la professionalità con cui conduce e per come si spende per le battaglie in cui crede.

È per questo che il suo coming out quando il Ddl Zan venne bloccato in Senato non stupì più di tanto chi lo conosce bene. Riservatissimo sulla vita privata, Matano non è persona da “confessioni”. Ma in un’intervista a Sette, però, di recente ha spiegato: «Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore.

Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti». Ed ecco, in queste immagini esclusive, proprio il compagno di Mutano: si chiama Riccardo e fa l’avvocato. «Se vorrei sposarmi?», ha proseguito Alberto. «Sì e magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta una “certa” per i figli...». Figli oppure no, al conduttore auguriamo tutta la felicità del mondo.