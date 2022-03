Oroscopo Branko domani 14 Marzo 2022: anteprima per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vergine

Oggi: dovrai fare qualcosa per cambiare la tua posizione attuale quando si tratta di amore, o finirai completamente da solo. Amore: cerca di completare te stesso con il tuo partner in modo che la convivenza sia più sopportabile. Se ti imponi, peggiorerai le cose. Ricchezza: non puoi permettere ai tuoi superiori di trattarti come fanno loro. È il giorno in cui prevalere. Benessere: spesso le soluzioni ai nostri problemi più grandi sono più che ovvie, ma non le vediamo perché non siamo in grado di vedere oltre.