Oroscopo Paolo Fox domani 15 Marzo 2022, anteprima astrale

Ariete

Stiamo attraversando il mese della bilancia, una settimana squilibrata sta arrivando per l'Ariete. Marte, potente sovrano del segno, è teso a causa dell'energia accumulata. Ma un bellissimo nuovo transito di Venere favorisce la tua creatività e i tuoi desideri di avventura. Se hai perso un amore, ci sono buone notizie per riaverlo; nel fine settimana fuga su un'isola deserta. Sei da solo? chiedi alla Luna Nuova una relazione.

Toro

Per i single, inizia una settimana favorevole all'avventura e all'amore, due cose che proprio ora si uniscono con Venere che transita attraverso il Sagittario, basta fare attenzione alle delusioni. Se hai avuto difficoltà con il tuo partner e non vuoi perderlo, fai attenzione, che le nuvole si stanno avvicinando nel cielo astrologico che può portare a una separazione. Aspetta fino alla prossima settimana, quando potrai respirare di nuovo o essere costretto a fare una scelta.

Gemelli

Dai molta cura all'amore. Le relazioni si sforzano per i Gemelli: se sei single, puoi soffrire di delusione prima che abbia luogo una storia d'amore; se hai un partner, Venere nella sua posizione attuale tende ad esacerbare i problemi; i partner possono dover affrontare ritardi legali difficili da risolvere. Calmati, non essere troppo schizzinoso, comunica chiaramente, ricorda che mercurio retrò rallenta tutto.

Cancro

Settimana della Luna Nuova. Il 6 l'apparecchio d'argento entrerà nel segno della Bilancia e dovremo sfruttare la sua luce per bilanciare le relazioni, per ripiantare il giardino del cuore. Cancro, hai avuto la possibilità, per diverse settimane, di immergerti nella passione, ora è il momento di sottoporre le relazioni a valutazione; se decidi di continuare con l'avventura, Venere nel segno del Sagittario può portarti in un luogo mai visto prima. Sogno.

Leone

Il transito del pianeta dell'amore dal segno del Sagittario ti fa tremare, mio caro Leone. Dal 7 o 8 preparatevi a vivere un'avventura, anche se siete su un'isola deserta... Nessuno come te capisce che, se il cielo astrologico si complica, è meglio essere ben accompagnati. Tanti pianeti in Bilancia hanno il compito di stabilire buoni rapporti, sfrutta e consolida la vicinanza per fare un buon affare.

Vergine

Una situazione amorosa migliora con l'ingresso di Venere nel segno del Sagittario. Tuttavia, il vostro pianeta dominante, Mercurio, è retrogrado in Bilancia, quindi altri tipi di relazioni sono complicate. Riduce lo stress, perché il perfetto non è sempre efficiente; i tuoi colleghi, capi o familiari possono diventare impazienti con le tue richieste, il tuo carattere e le tue esigenze. Con la Luna Nuova di mercoledì, pianifica il raccolto.

Bilancia

Festeggia l'8 ° in cima. Recupera e goditi l'amore che Venere porta in Sagittario, che stabilisce bellissimi legami con il tuo Sole nativo. Momenti pieni di buon umore stanno arrivando nella relazione; tuttavia, tieni presente che il cielo astrologico ha altri attori. Per divertimento le avventure da single saranno molto disponibili: incontri suggestivi e romantici, con la Luna Nuova non li sottovalutate o li considerate passeggeri.

Scorpione

Ti sei divertito molto a sentire quella passione che ti affascina, completata da una piccola dose di sofferenza e ossessione che ti hanno portato a toccare le profondità dell'amore, ma l'8 il pianeta dell'amore, Venere, lascia il tuo segno nativo ed entra in Sagittario. Fine del palcoscenico gotico. La Luna Nuova di mercoledì darà ancora al tuo viso il dolce bagliore della storia oscura che si è conclusa.

Sagittario

Venere, il pianeta delle relazioni, ritorna al tuo segno nativo. L'8 ottobre, dopo un anno di assenza, il "blu" entra in Sagittario con il supporto di due guerrieri dell'Olimpo: Marte e Mercurio, molto ben guardati. Traducendo: cosa vuoi fare con tutte quelle attrazioni che ti adornano? Cammina ovunque ti vedano, spazi virtuali o fisici, e scegli l'oggetto dei tuoi desideri. Certo... attenzione che ti cacciano!

Capricorno

Le tensioni non cessano, ma gli spiriti buoni devono prevalere. Una relazione d'amore, e anche di famiglia, richiederà la vostra ferma intenzione di non giudicare le azioni dell'altro. A causa della tua forza, decisione e sicurezza, a partire dal giorno 8, può essere difficile comunicare agli altri ciò che hai nel tuo cuore. Forse conosci qualcuno che ti affascinerà, Venere in Sagittario garantisce avventura.

Acquario

La Luna Nuova del 6 e l'ingresso di Venere in Sagittario sono le mosse che si verificano questa settimana nel cielo astrologico. Come ogni Acquario, sei interessato a queste informazioni perché annunciano la cessazione delle ostilità in amore e la possibilità di seminare un seme del futuro. Non dimenticate che il mercoledì per accendere una candela bianca, contro il vostro pensiero iperrazionale, è bene ritualizzare i desideri. Chiedi, Acquario, chiedi.

Pesci

Attento, Pesci, devi risolvere i tuoi problemi sentimentali prima dell'8, altrimenti, con Venere in Sagittario, può essere molto più complicato per te farlo. Questo annuncio è soprattutto per le coppie in crisi, anche per coloro che stanno pensando di prendere decisioni su rotture di società e cambi di casa. Sarà meglio aspettare che passino i forti eventi siderali del momento. Per i single, sarebbe bello aprirsi all'energia di Giove e avere una bella avventura. (O)