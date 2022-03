Oroscopo Paolo Fox domani 16 Marzo 2022, previsioni i segni

Ariete

Da oggi dovrai posizionare sul tavolo le opzioni che ti fanno vedere lo scenario più chiaro. Se devi cambiare le vecchie abitudini nel tuo stile di vita è un momento eccellente. Trova il tempo per te stesso e separati da gruppi o persone che non contribuiscono alla tua crescita personale; smetti di essere così gentile e sicuramente taglia i collegamenti che ti legano agli eventi del passato. Questo può essere stressante, ma ne varrà la pena.

Toro

Attingi alle capacità organizzative del Sole entrando nel segno della Vergine per raggiungere quell'equilibrio di cui hai bisogno da molto tempo nella tua vita: cibo, esercizi, risparmi. L'ordine supera anche l'azione, che dovrebbe essere più lenta con Urano retrogrado nel tuo segno. Al lavoro, è un momento molto favorevole per risolvere in sospeso e problemi per non seguire le routine (rapporti, file).

Gemelli

La luna piena di oggi ti renderà consapevole di situazioni che non puoi nascondere, ad esempio, che non sei d'accordo con le azioni o gli atteggiamenti di un amico o di un partner; è anche possibile che la cosiddetta Doppia Luna in Acquario apra la strada alla separazione dalla tua guida o insegnante. In entrambi i casi, il Sole e Mercurio, il tuo sovrano, transitano questa settimana attraverso il segno della Vergine, il che ti rende molto selettivo.

Cancro

Questa sera, la luna piena sarà per la seconda volta sotto l'influenza del segno dell'Acquario; nel primo si poteva intravedere che qualcosa si stava formando all'orizzonte, ora i processi di cambiamento diventano inevitabili rendendo visibili le relazioni autentiche. All'atmosfera elettrizzante della notte si aggiunge l'ingresso del Sole in Vergine. Entrambi gli apparecchi annunciano, forse, l'arrivo di una luce rinnovata e sana.

Leone

La luna piena di oggi ci permette di purificare energie che non vogliamo continuare a vivere. Se ci metti la testa, Leone, puoi dare una svolta radicale alla tua storia d'amore. Venere, il pianeta dell'amore e delle relazioni (buone o cattive), è felice nel segno della Bilancia e puoi trovare fortuna in alcune connessioni. Sarà meglio smettere di confondere una persona vicina con la tua intensità perché puoi perdere una vera amicizia.

Vergine

La pienezza del transito solare da parte del vostro stesso segno si unisce all'inizio di nuovi cicli nel cielo astrologico di questa interessante settimana. Con così tanti pianeti in Vergine e la Doppia Luna in Acquario, la trasformazione dipenderà da te alla ricerca di nuove idee ed esperienze nel campo della conoscenza, tuttavia, dovrai lottare con l'impazienza e un certo senso di intolleranza. Cambia il canale in un progetto di cui sei entusiasta.

Bilancia

Con Venere a tuo favore. La settimana inizia con la meravigliosa consapevolezza che il piacere e la creatività fanno parte della tua struttura sensoriale. Non perdere l'occasione di ritualizzare con la luna piena di stasera. Sarà sufficiente accendere una candela e fare un delizioso bagno con acqua tiepida e lavanda. Il piacere fiorisce, porta abbondanza e tranquillità. Bilancia, la tua possibilità di ottenere un grande raccolto è ora.

Scorpione

La luna piena favorisce piani a lungo considerati. Una nuova visione del mondo precede le tue decisioni e questa settimana sarà fondamentale per assumere una nuova leadership e padronanza della tua vita. Il passato è già qualcosa che puoi misurare e rivedere a distanza. Ricordi ed emozioni sono stati rilasciati per fare spazio alla costruzione di una personalità attraente. Apprezza l'esperienza e non guardare indietro.

Sagittario

Durante questa settimana cerca di connetterti con l'energia di Venere in Bilancia, non solo perché è la più positiva del mese, ma perché l'armonia e la conciliazione sono necessarie in questo periodo di disaccordo con le circostanze. Le emozioni oscillano tra la paura del cambiamento e la cattiva gestione delle risorse, con conseguenti rimpianti. L'ingresso del Sole in Vergine ti determinerà come realistico e autocritico.

Capricorno

Settimana per prestare attenzione alle finanze perché i cambiamenti stanno arrivando. Anche se a lungo termine questa situazione ti dà più libertà, per ora complica la tua tranquillità. La strategia di incontro con i collaboratori ti permetterà di andare avanti su un progetto comune, ma prima espandere le tue connessioni. Con la luna piena di oggi elabora un semplice rituale di fioritura e comunicazione: accende una candela bianca con l'intenzione di avere pace.

Acquario

Interrogare è la tua passione. Il pensiero profondo e la fine di un ciclo è ciò che porta la cosiddetta Doppia Luna in Acquario. Questa settimana non dovrai dimostrare agli altri chi sei, il raccolto del tuo lavoro sarà sufficiente, anche le tue buone prestazioni con le vecchie relazioni pagheranno. Se stai spingendo un progetto, preparati per il successo professionale, ma rimani sintonizzato per il prossimo che darai.

Pesci

Finora ad agosto è stato forte, emotivamente e fisicamente, ma ti ha reso più potente e fiducioso. Perdere non ti preoccupa più, è il futuro che stai costruendo e questa settimana porta eventi che faranno parte del tuo destino. Devi tenere a mente che la luna piena di oggi porta finali importanti, è un portale attraverso il quale rilascerai un sacco di carico di energia. Accendi una candela e imposta la tua intenzione.