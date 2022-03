Oroscopo Branko domani 16 Marzo 2022, predizioni complete

Ariete

Durante questa giornata affronterai situazioni difficili che richiederanno il massimo della tua concentrazione. Sii paziente e pensa attentamente prima di agire. Amore: usa un dialogo onesto quando comunichi. Sarà un buon momento per modificare alcuni problemi che influiscono sul tuo rapporto con la tua famiglia. Ricchezza: fare calcoli ed evitare spese eccessive. In caso contrario, non sarai in grado di coprire i debiti. Fai una lista dei prodotti di cui hai bisogno prima di andare a fare la spesa. Benessere: Comprendi che il tuo corpo è lo strumento necessario per raggiungere i tuoi obiettivi, per questo devi prendertene cura. Evita di punirlo più del necessario.

Toro

Lascia che il tuo intuito ti guidi in tutti i sentieri che devi percorrere. Questo ti aiuterà a rilevare immediatamente se qualcuno sta cercando di farti del male. Amore: impara a distinguere tra una storia d'amore passeggera e un amore profondo. Altrimenti, non risolverai la tua vita amorosa e continuerai a fare gli stessi errori. Ricchezza: approfitta del rimbalzo economico che hai avuto per eliminare quei debiti che hai avuto per molto tempo. Se hai soldi extra prova a pagare le bollette. Benessere: Rimani a contatto con la natura, perché ti gioverà mentalmente e fisicamente. Prenditi del tempo per prenderti cura delle tue piante.

Gemelli

Per raggiungere i tuoi obiettivi, sappi che la chiave è organizzarti e non lasciare che gli obiettivi che hai in mente vengano diluiti da uno stimolo negativo. Amore: cerca di creare un posto per l'amore nella tua vita. Per quanto pieno sia il tuo programma, cerca di prestare più attenzione alla tua anima gemella che ne ha bisogno anche tu. Ricchezza: sarà un periodo speciale per ricevere riconoscimenti sul posto di lavoro, grazie al tuo talento creativo. Continua a lavorare come stai facendo. Benessere: sappi che le terapie alternative ti aiuteranno a vedere la vita sotto una nuova luce. Cerca informazioni e avventurati ad applicarle come un nuovo stile di vita.

Cancro

Sii consapevole delle situazioni e non essere così crudele con gli altri. Comprendi che non tutti dovrebbero essere giudicati allo stesso modo. Sii più permissivo. Amore: se hai una relazione, non esitare a dire alla persona amata tutto ciò che provi. Sappi che il tuo potere di seduzione aumenterà e sarai in grado di conquistarlo senza troppi sforzi. Ricchezza: grazie alla tua sicurezza, oggi potrai prendere tutte le decisioni giuste in campo lavorativo ed economico. Rilassati, tutto andrà come previsto. Benessere: Stage per rompere con i propri comportamenti autodistruttivi, rafforzando così lo spirito. Smettila di incolpare te stesso, sappi che se le cose non funzionano è per qualcosa.

Leone

Sarà un momento in cui dovrai rallentare un po'. Cerca di dare uno sguardo dentro di te e di rimetterti in carreggiata consapevolmente. Amore: pensa alle affermazioni che il tuo partner fa da molto tempo e cambia i tuoi atteggiamenti il ​​prima possibile. Evita di essere così testardo nelle tue relazioni. Ricchezza: Cerca l'occasione giusta per modificare e applicare le tue strategie di lavoro e riuscire così ad ottenere quel buon ritorno economico che tanto cerco. Benessere: impara a prenderti cura della tua salute. Cerca di alleviare l'ansia limitando l'adrenalina e affrontando i problemi nel modo più sano.

Vergine

Finché ti lascerai guidare dalla voce dell'intuizione e della saggezza interiore, sarai in grado di abbandonare tutte le paure che ti tormentano giorno dopo giorno nella tua vita. Amore: prova a cambiare alcuni atteggiamenti che hai con la tua anima gemella e osa innovare nell'intimità. Sappi che otterrai ottimi risultati. Ricchezza: sappi che essendo più tollerante, diplomatico e molto ottimista nell'ambiente di lavoro, sarai in grado di raggiungere i tuoi obiettivi in ​​meno tempo del previsto. Benessere: per quanto i problemi consumino tutto il tuo tempo, evita che le tue energie si esauriscano troppo. Fai delle pause per rilassarti tra le tue responsabilità.

Bilancia

Settimana di riscaldamento per entrare pienamente nel mondo venusiano delle relazioni e del buon amore. I single diventano più belli, perché il sovrano del segno entrerà nella sua casa astrologica, la sua energia radiosa moltiplicherà le opportunità di incontrare qualcuno amorevole e sensuale; coloro che hanno un partner colgono l'occasione per rendersi così desiderabili e indispensabili che il loro partner non può essere un minuto senza di te. Per ora: dieta, esercizi, bellezza.

Scorpione

Settimana per essere analitici e freddi con i sentimenti. Se devi creare una strategia per raggiungere il tuo obiettivo (possedere un cuore, per esempio), il piano dovrebbe essere perfetto e lo raggiungerai sicuramente. Tuttavia, ci sono i fastidiosi pericoli di generare qualche situazione poco chiara; attenzione alle piccole bugie, che in alcuni casi possono creare disagio. Hai fatto benissimo negli affari, mantieni la tua energia in corso.

Sagittario

Con il tuo solito ottimismo, la prima settimana di agosto passerà rapidamente senza che tu tenga conto di alcuni malintesi generati dal tuo partner o dalla coppia potenziale. Potrebbe essere che non stiate prendendo molto sul serio il ruolo di impegnarvi? È tempo di stabilire dialoghi intorno ai bisogni dell'altro. Evita di prendere decisioni rischiose in amore, non è il momento, c'è troppa tensione nel cielo astrologico.

Capricorno

Sentimenti concreti per la settimana. Approfitta del transito di Venere e Marte, i nostri pianeti personali, dal segno della Vergine, il tuo alleato, per consolidare o rafforzare una relazione, un lavoro o un amore. L'atmosfera di sicurezza di cui hai bisogno per agire nel mondo delle emozioni è data, nel tuo caso, dall'elemento terra. Dimentica un po' di passione ed entra nella praticità del cielo astrologico.

Acquario

Settimana di tante possibilità, tra cui incontrare una nuova persona che, finalmente!, ti sorprende. Se sei fidanzato, tocca il pulsante antipanico perché non ti libererai della tentazione. L'amore continuerà a progredire, che vi piaccia o no, ed entro la fine del mese non ci sarà modo di tornare indietro. Settimana decisiva per finire o intraprendere, Venere in transito attraverso il segno della Bilancia ti aspetta. Single?, metti il cuore in prima fila.

Pesci

È un tempo di riposo per quel cuore agitato che ha lavorato troppo a lungo come consegna di tenerezza, solidarietà e consolazione. I problemi non sono quasi mai tuoi, ma questo è il problema, questa settimana dovrai risolvere i tuoi bisogni e il dialogo può essere complicato a causa della saturazione delle emozioni. Fai attenzione a non passare il conto al tuo partner. Riposa dai messaggi di WhatsApp.