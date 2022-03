Vladimir Putin: il messaggio alle donne Russe

Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina, il tredicesimo giorno di conflitto in tempo reale. Nella notte bombardata Sumy, tra le vittime anche bambini. Dalle 8 cessate il fuoco e corridoi umanitari da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Il terzo round di negoziati tra le delegazioni russa e ucraina non è stato risolutivo. Anche se, ha affermato il capo negoziatore di Kiev, Mykhailo Podolyak, “ci sono piccoli sviluppi positivi nel miglioramento della logistica per i corridoi umanitari”.

Nei prossimi giorni ci sarà il quarto round, mentre giovedì in Turchia è in programma un incontro tra i ministri degli Esteri delle due parti. Telefonata Biden-Macron-Scholz-Johnson: “Aumenteremo costi su Russia”

Mosca ha diffuso una lista di Paesi considerati ostili alla Russia, tra cui i Paesi Ue, ma anche Usa, Regno Unito e Canada. Continuano, intanto, i bombardamenti sulle città ucraine: due attacchi aerei hanno colpito i depositi di petrolio a Zytomyr e Cernjachov, ancora contri a Melitopol. Secondo un video geolocalizzato della Cnn, però, i carri armati russi stanno prendendo posizione in un’area densamente popolata appena a ovest di Kiev.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna il presidente russo Vladimir Putin ha diffuso un messaggio in cui ha dichiarato che i soldati di leva e riservisti non verranno mandati a combattere in prima linea.

“Lasciatemi sottolineare che i soldati che stanno prestando il servizio militare non parteciperanno alle ostilità… i compiti assegnati sono espletati solo da militari professionisti”, ha detto. Il messaggio di Putin mirava a calmare le preoccupazioni delle donne russe – le “madri, mogli, sorelle, spose e fidanzate dei nostri soldati e ufficiali che ora sono in battaglia”. Putin ha lodato le donne per la loro “lealtà, affidabilità e supporto”.

“Nostre care donne, voi rendete il mondo migliore e più gentile grazie alla vostra sensibilità, compassione e generosità spirituale. Combinate una tenerezza affascinante e una forza interiore sorprendente”. Il leader russo ha quindi annunciato una serie di misure di sostegno economico per le donne a basso reddito.