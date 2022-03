Oroscopo Branko domani 26 Marzo 2022, predizioni per te

ARIETE

Evviva l’amore e chi l’ha inventato, l’essenziale è non bruciare le tappe con il rischio, esagerando, di rovinare la più bella storia del secolo. Lascia che ad agire sia l’altro, senza domande o obiezioni. Giugno litigioso, ricorda che sei pacifista! VOTO da 1 a 10: 7

TORO

La voglia di cambiamento passa attraverso l’immagine. Sarà illusione, ma rinnovando il guardaroba e l’arredo senti, o almeno speri, di rinnovarti anche tu. Cura particolare per la cucina, sarà il tuo regno! VOTO da 1 a 10: 7

GEMELLI

La kermesse della cultura e del libero pensiero, sempre che qualche insidia non intervenga a imbavagliarti. Dirai ciò che ti passa per la mente. Non sarà l’approvazione altrui l’obiettivo, ma una sapienza e un’esperienza a 360°, la conferma che la verità non ha una sola faccia. VOTO da 1 a 10: 8

CANCRO

Litigiosissimo e il partner non sarà da meno, ma tu esploderai, lui si limiterà a tenere il muso. Il problema è la comunicazione, si parla poco e con parole che feriscono ma non chiariscono. Dritta maliarda: usa la lingua in modo alternativo… baci, anziché chiacchiere! VOTO da 1 a 10: 5

LEONE

Le invidie dei colleghi ti rimbalzano e tornano indietro, praticamente sei fatto di gomma, sai di valere e dei loro commenti te ne fai un baffo. Primavera felice con salto di carriera, con tanti auguri e complimenti alla tua tenacia. VOTO da 1 a 10: 10

VERGINE

Due anime, due cuori ma un unico cervello, enorme e ben funzionante. Se l’amore potrebbe trarti in inganno (probabile se vedrai cornetti dappertutto), sul lavoro sarai la perfezione, dinamico, in grado di risolvere problemi a tempo record.. VOTO da 1 a 10: 8

BILANCIA

Se aspettavi il principe delle fiabe, eccolo sul piatto d’argento. L’incontro fatale potrebbe avvenire all’equinozio, ma perché la storia inizi dovrai attendere maggio, il mese delle rose. Spine a giugno, ma con la tua arrendevolezza riuscirai a conviverci senza farti ferire. VOTO da 1 a 10: 9

SCORPIONE

Straordinari giorni per recuperare il tempo perduto. Peccato che lui non ci creda e ti fa piazzate, accusandoti di tresche sotto la scrivania. Gelosia, male contagioso: tu Miss Marple, lui Sherlock Holmes. VOTO da 1 a 10: 7

SAGITTARIO

Ai ferri corti con il socio e i colleghi invidiosi, se ti danno contro è perché sei bravo e chi aspira a farti le scarpe anche stavolta non ce la fa. Tensioni in coppia, ma Snoopy o Lulù stanno dalla tua parte… dormiranno con te sul divano. VOTO da 1 a 10: 6

CAPRICORNO

Tutti contro tutti, mentre tu, basito, ti ritiri nelle retrovie e rifletti sulle pazzie del mondo. Il tuo cervello non smette di ragionare, di quantificare guadagni e perdite. Non solo in senso pecuniario, in gioco c’è l’energia in caduta libera. Forti ambizioni in attesa di riscontro. VOTO da 1 a 10: 6

ACQUARIO

Sei turbinio di vento che spazza le foglie: punti al nuovo con entusiasmo e fiducia. Ideali, interessi e fantapolitica, che ti fa ridere alle lacrime! Riderai meno quando esaminerai i tuoi conti, salassati da spese voluttuarie inutili. VOTO da 1 a 10: 7

PESCI

Diplomazia e bon ton saranno le tue armi vincenti. Gli altri ti verranno incontro, sventolando il ramoscello d’ulivo. Per fortuna un po’ di riposo, perché a giugno riprenderà l’offensiva. Chissà perché, se ti guardi non ti piaci come al solito. VOTO da 1 a 10: 7