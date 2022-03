Oroscopo Branko domani 1 Aprile 2022: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Amore/relazioni: Potresti uscire da una crisi personale e mentre arriva quel momento sarai più astratto del solito. Riceverai buoni consigli da persone di cui ti fidi che dovresti ascoltare attentamente. Il tuo coniuge ti sosterrà in tutto il necessario in tutto ciò che riguarda il benessere e la stabilità della famiglia. Salute: Dovrebbe dormire più ore e dedicare più tempo a se stesso. Il mondo continuerà a girare se non lo spingi. Lavoro: I rapporti con il tuo ambiente di lavoro continueranno a migliorare solo se darai priorità al bene dell'azienda e al suo prestigio. Non è consigliabile fare nulla che vada oltre il convenzionale e già noto, poiché potrebbe non avere la buona accoglienza che mi aspettavo. Non c'è fretta; è sulla strada giusta. Denaro: Riceverai una certa pressione dai membri della famiglia che non ti aiuteranno a mantenere il budget che sarebbe stato impostato. Evita di vivere al di sopra dei tuoi mezzi.

Toro

Amore/relazioni: Dovrai apportare modifiche nell'area domestica e lasciare che la tua immaginazione si scateni con il fai-da-te, o le idee che hai in mente che non saranno ben comprese dal tuo ambiente. Tutto può essere migliorato; anche uno può migliorare se stesso, e tutto dipenderà dall'atteggiamento che viene adottato in ogni momento. Salute: Evitare alcuni cibi indigeribili o malsani in quanto vi è il rischio di problemi al fegato o allo stomaco. Applicare la moderazione ti aiuterà a guadagnare qualità della vita. Lavoro: Non è un buon momento per prendere decisioni trascendentali se non sono di tua esclusiva responsabilità; c'è il rischio di commettere errori; evitare di cadere in queste trappole. Chiuderti dentro ti permetterà non solo di mantenere un basso profilo, ma di evitare distrazioni e concentrarti sui tuoi progetti. Denaro: È importante mantenere un controllo molto rigoroso nelle finanze familiari, poiché c'è il rischio di superare i limiti stabiliti e di incontrare problemi di liquidità.

Gemelli

Amore/relazioni: Nuove relazioni sociali e culturali ti porteranno fuori dai tuoi soliti circoli di contatto e avrai l'opportunità di esplorare nuovi modi di vivere e di pensare. Se i membri più giovani della famiglia causano problemi, ricorda che è consigliabile essere flessibili e allo stesso tempo rigorosi; e avere molta pazienza. Salute: La frustrazione potrebbe portare alla malinconia se prima non si adotta un atteggiamento molto positivo e pieno di speranza. Lavoro: Non è consigliabile affrettarsi quando si prendono decisioni poiché potrebbe non avere tutte le informazioni. Sii paziente; non si tratta di arrivare al primo, si tratta di arrivare in tempo. Le sfide saranno una costante e potresti non sentirti preparato per questo; fare una pausa; e fidati del tuo istinto. Denaro: Evita gli imbroglioni quando fai investimenti finanziari o speculativi in quanto non esiteranno ad abusare della loro generosità. La carità inizia da se stessi.

Cancro

Amore/relazioni: Fare più vita sociale ti permetterà di essere coinvolto in questioni culturali, artistiche e anche caritatevoli. Ha molto da contribuire in termini di organizzazione e amministrazione, oltre a molta immaginazione. Se hai bisogno di aiuto o di buoni consigli, lo riceverai dalla tua famiglia e dal tuo ambiente sentimentale. Salute: L'eccessiva fiducia nel fare sport, o nell'area domestica, potrebbe essere causa di qualche incidente, o incidente, che potrebbe essere evitato se si prestasse maggiore attenzione ai propri movimenti. Lavoro: Tenacia, coerenza, e soprattutto le sue grandi idee, la maggior parte delle quali premonitori, continueranno ad essere i suoi migliori alleati quando si tratterà di optare per nuove promozioni. Troverai il supporto commerciale e finanziario di cui hai bisogno per realizzare i tuoi progetti; buona fortuna ti sorriderà. Denaro: Evita di fare spese superflue in quanto dovrai fare i conti con spese relative all'area domestica che non potrai evitare.