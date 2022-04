Oroscopo Branko domani domenica 3 aprile 2022, predizioni zodiacali per te

Toro

Amore/relazioni: Una nuova relazione romantica ti aiuterà a chiudere la porta che ti unisce al tuo passato. È importante guardare al futuro se si vuole ritrovare la speranza. I problemi saranno intermittenti e sarebbero legati agli adolescenti della famiglia. Non evitare di prendere decisioni antipatiche; fidati del tuo istinto. Salute: Le allergie possono essere un po 'più lunghe e più virulente del solito, il che raccomanda di seguire le raccomandazioni fornite dal medico ed evitare di prendere decisioni da soli. Lavoro: Non sarà in grado di soddisfare tutti; e non sarà nemmeno in grado di soddisfarne alcuni; ma non smettere mai di provare. Non ha molta pazienza con alcuni colleghi un po' in ritardo, o con i superiori, o con le persone influenti e di potere, che non prendono le decisioni giuste. Tuttavia, dovrai avere molta pazienza con te stesso e andare avanti. Denaro: I valori personali saranno sempre al di sopra della proprietà e dei beni. Ma soprattutto quella sarà la sicurezza e la stabilità della sua famiglia.