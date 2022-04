Oroscopo Branko domani 5 aprile 2022: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Toro

Amore/relazioni: C'è il rischio di gravi problemi nella loro relazione romantica, dal momento che le domande sull'amministrazione dei beni, o sull'educazione dei figli della casa, non troveranno ancora la via di mezzo più adatta per la stabilità della famiglia. Evita situazioni troppo tese; il silenzio sarà il tuo migliore alleato. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare problemi digestivi o di stomaco. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: Dovrai fare passi avanti se vuoi che i tuoi progetti, o idee, siano conosciuti e accettati. La concorrenza continuerà a nascondersi; non permettere a nessuno di occupare posizioni che non ti corrispondono. Fidati della tua grande creatività e del tuo istinto. Evita le attività che qualsiasi collega potrebbe svolgere. Denaro: Essere un buon gestore di beni di famiglia ti permetterà di evitare spese inutili e risparmiare abbastanza per acquistare una nuova casa, o una seconda casa.

Gemelli

Amore/relazioni: Se hai la sensazione di essere bloccato nel passato, significa che desideri i tempi passati e migliori dal tuo punto di vista attuale. È importante guardare avanti e avere fiducia che tutto migliorerà a poco a poco. È un momento di riflessione e di analisi; ordinare i tuoi pensieri e sentimenti sarà una priorità. Salute: Alcuni disturbi lievi possono avere un'origine nervosa. È importante rilassarsi e godersi la natura più spesso. Lavoro: Non è consigliabile cercare di coprire troppi compiti se non si è sicuri di portarli a compimento. Sarà difficile rallentare nella tua vita se non pre-dosa i tempi necessari per ogni cosa. Avrai idee molto brillanti da non perdere; puoi sempre modellarli nel trambusto della vita familiare. Denaro: Affari vantaggiosi e un lavoro ben fatto saranno una fonte di nuove ricompense. Cerca di recuperare i soldi che ti sono dovuti. Riceverai buone notizie da alcune questioni amministrative.

Cancro

Amore/relazioni: La fiducia in te stesso ti motiverà a trovare dentro di te alcune risposte alle domande che hai in mente da molto tempo. Circondarti di solitudine e silenzio ti permetterà di ascoltare molto meglio il tuo istinto. Non è un buon momento per iniziare una relazione romantica, se non l'hai avuta; dovrebbe prima fare pace con se stesso. Salute: C'è il rischio di piccole ferite, o vecchi disturbi che riappaiono se fai movimenti violenti, o rapidi, poiché un'eccessiva fiducia potrebbe rivoltarsi contro di te. Lavoro: Dovrai continuare a studiare e imparare se non vuoi rimanere indietro rispetto ai tuoi coetanei. Tutto ciò che riguarda l'apprendimento, il miglioramento e l'esplorazione di nuovi progetti e materie sarà notevolmente favorito. Non è un buon momento per conoscere la direzione che vuoi dare alla tua professione. Denaro: Sii prudente quando fai le spese, poiché potresti incontrare ritardi nel ricevere un po 'di denaro.