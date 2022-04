Oroscopo Branko settimana dall'8 al 14 aprile 2022, previsioni i segni

Ariete

Dal 21 marzo al 19 aprile

Amore/relazioni: Ci saranno alcuni cambiamenti nella tua giornata che influenzeranno le tue routine domestiche; non resistere e lasciati trasportare dall'evoluzione del momento. La comprensione all'interno della tua relazione continuerà ad aumentare; tutto sarà una questione di atteggiamento e di rafforzamento di tutto ciò che li unisce. Saranno valorizzate le associazioni culturali, gli eventi sociali e l'amicizia. Salute: La moderazione nel cibo e nelle bevande, oltre a evitare di cadere nella vita sedentaria, saranno le migliori opzioni se si desidera ottenere qualità della vita. Lavoro: Sarai in grado di sfruttare alcune opportunità che ti apriranno più porte nel tuo futuro professionale. È conveniente circondarsi della squadra più preparata e più ambiziosa per andare oltre in meno tempo. Evita le discrepanze con i tuoi superiori; e guadagnerà in qualità della vita lavorativa. Denaro: Agli occhi di alcuni membri della famiglia il loro senso del dovere nell'amministrare i beni comuni sarà considerato come appartenente a un avaro o avido. Invece, agli occhi degli altri, rimarrà un buon manager. Sii prudente con le spese ed evita di cadere in provocazioni. Numeri fortunati: 25 e 34 Segni più compatibili con l'Ariete: Leone, Sagittario e Ariete.

Toro

Dal 20 aprile al 20 maggio

Amore/relazioni: Armonia e complicità appariranno presto nella tua relazione romantica. Devi fidarti pienamente del tuo partner per evitare l'intrusione di terzi e persino l'apparenza di gelosia. I rapporti con la famiglia del coniuge dovrebbero migliorare; e così l'equilibrio emotivo sarebbe equilibrato. Salute: Per ottenere una qualità della vita sarebbe conveniente praticare sport regolarmente, soprattutto se si trascorrono molte ore al chiuso. Lavoro: Potresti essere dotato di talenti che ancora non conosci, o che non hai sfruttato correttamente, il che significa che avrai tutto a tuo favore per sapere fino a che punto vanno i tuoi limiti. Ottime prospettive di lavoro; ci sono opzioni per una nuova promozione; non sottovalutare nessun progetto. Fidati del tuo buon lavoro e della tua esperienza e vai avanti. Denaro: Sebbene lo stato delle tue finanze non sia stabile come al solito, ciò non significa che dovresti preoccuparti, il che ti consiglia di essere molto prudente con le spese ed evitare di acquistare a credito. Numeri fortunati: 11 e 14 Segni più compatibili con il Toro: Capricorno, Vergine e Toro.

Gemelli

Dal 21 maggio al 21 giugno

Amore/relazioni: Le riconciliazioni nelle coppie sentimentali saranno molto favorite; ma a condizione che non venga detta l'ultima parola; o dare qualsiasi cosa per scontata; né di sicuro. I sentimenti sono troppo astratti e non possono essere controllati; impari solo a vivere con loro. Alcune persone molto vicine potrebbero essere con te per interesse. Salute: C'è il rischio di problemi ossei legati alla decalcificazione che dovrebbero essere consultati con il medico. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: La sicurezza del lavoro, o negli affari, che potrebbe essere andata persa a causa delle circostanze attuali farà presto parte della tua vita lavorativa, e fino ad allora è conveniente continuare ad adempiere agli impegni acquisiti, nonché continuare a dare il meglio di sé in ogni momento. Non dovresti perdere alcune offerte o promozioni. Denaro: Un lavoro ben fatto, e vantaggioso per gli affari, continuerà ad essere fonte di grande soddisfazione a livello materiale ma anche professionale. Avrai grandi opportunità per migliorare il tuo tenore di vita. Numeri fortunati: 3 e 33 Segni più compatibili con Gemelli: Acquario, Bilancia e Gemelli.

Cancro

Dal 22 giugno al 22 luglio

Amore/relazioni: È un buon momento per apportare modifiche alla casa di famiglia e fare a meno di tutto ciò che non funziona, che non sta dando i risultati attesi, che si tratti della tua lista di contatti o dell'area familiare. Nonostante una certa confusione sull'influenza delle eclissi, il tuo saggio istinto ti ricorderà che domani sarà un altro giorno. Salute: Apportare modifiche in alcune routine non significa smettere di fare sport o goderti la tua solitudine e indipendenza, poiché tutto ciò è molto utile per mantenere il buon stato della tua salute. Lavoro: I nuovi colleghi, e anche i superiori o le persone di influenza e potere, non saranno come previsto, il che raccomanda di non avere idee preconcette e di fare uno sforzo per conoscerle molto meglio. È importante che le relazioni con il tuo ambiente di lavoro siano fluide e poiché tutti hanno bisogno degli altri. Creare un ambiente armonioso non sarà facile, ma non sarà nemmeno impossibile. Denaro: Riceverai buone notizie su un prestito, o credito, o anche per la riscossione di qualche debito, o dalle amministrazioni. Numeri fortunati: 16 e 38 Segni più compatibili con il cancro: Pesci, Scorpione e Cancro.

Leone

Dal 23 luglio al 22 agosto

Amore/relazioni: Recuperare l'armonia e la complicità nella tua vita amorosa non sarà facile; ma dovrai continuare a provare; un po' di romanticismo potrebbe aiutare. Le soddisfazioni più grandi arriveranno dal lato dei più piccoli della famiglia. Sarebbe consigliabile che tu visitassi i tuoi genitori e nonni più spesso. Potrebbe esserci un cambio di casa, o luogo di residenza, o entrambi. Salute: Rischio di intossicazione alimentare. È conveniente prestare maggiore attenzione ad alcuni cibi e bevande. Lavoro: Riceverai buone notizie se stai cercando un lavoro. E se lo hai già, avrai opzioni per cambiarlo con un altro. Tuttavia, si consiglia di cambiare prima il proprio atteggiamento. Ascoltare i colleghi e apportare le modifiche e i miglioramenti necessari nel gruppo di lavoro aprirà la strada a progetti molto più ambiziosi. Denaro: La tua situazione materiale migliorerà man mano che manterrai la perseveranza e il buon lavoro nel lavoro e negli affari. Ciò non significa che smetti di essere prudente con le spese, ma piuttosto il contrario. Numeri fortunati: 25 e 34 Segni più compatibili con Leo: Ariete, Sagittario e Leone.

Vergine

Dal 23 agosto al 22 settembre

Amore/relazioni: Sarebbe conveniente essere aggiornati con le scartoffie, e con le amministrazioni, o gli organismi ufficiali, dal momento che si potrebbe incorrere in qualche problema dell'ultimo minuto che avrebbe potuto essere evitato. La visita di alcuni parenti, o amici, servirà a rompere alcune routine domestiche; godere di tutto il bene e il bello che la vita ha da offrire. Salute: C'è il rischio di perdita di energia a causa del sovraccarico di lavoro, o stress eccessivo, o entrambi, che consiglia di consultare il proprio medico e seguire i loro consigli. Lavoro: Lavorare con perseveranza e applicare la tua grande creatività continuerà ad essere ciò che ti aprirà più porte in futuro. Dovrai risolvere problemi, o carenze, o errori, al di fuori del gruppo di lavoro. Mantenere rapporti cordiali anche con i membri del concorso; si consiglia di averli nelle vicinanze per monitorare i loro movimenti. Denaro: Riceverai buone notizie su alcune questioni legali. Puoi anche contare su entrate straordinarie che ti aiuteranno a bilanciare il tuo budget. Numeri fortunati: 20 e 24 Segni più compatibili con la Vergine: Ariete, Sagittario e Leone.

Bilancia

Dal 22 settembre al 23 ottobre

Amore/relazioni: La vita familiare nel suo complesso rimarrà il miglior rifugio che troverai quando credi che il mondo sia colluso contro di te. È un buon momento per parlare con il tuo coniuge di eventuali dubbi, problemi o insicurezza che potresti avere riguardo alla tua relazione. E rimarrai stupito dai risultati. Salute: Alcuni eccessi nel cibo e nelle bevande, ma anche in interminabili giorni di lavoro, potrebbero avere il loro pedaggio sul buon stato di salute. C'è ancora tempo per rilassarsi, dormire di più e lavorare di meno. Lavoro: Il superlavoro potrebbe portarti a cadere in una vita sedentaria, ma anche a non prestare attenzione alla tua famiglia, il che potrebbe portarti a sentirti frustrato dal non essere in grado di controllare la tua vita lavorativa, né quella personale. Non sarà facile organizzare la tua agenda; ma non sarà nemmeno impossibile. Fidati del tuo buon senso e troverai soluzioni per tutto. Denaro: Non è consigliabile lasciarsi trasportare da alcuni impulsi quando si effettuano acquisti, ma adeguarsi al reddito reale e fare i tagli necessari; nessuna fretta, ma nessuna pausa. Numeri fortunati: 1 e 7 Segni più compatibili con Bilancia: Acquario, Gemelli e Bilancia.

Scorpione

Dal 24 ottobre al 22 novembre

Amore/relazioni: Alcuni amici potrebbero non essere così leali come si pensava in precedenza; si consiglia di essere cauti quando si condividono progetti o segreti di famiglia. L'area sentimentale sarà favorita da una nuova svolta verso più impegni; avrà l'opportunità di consolidare tutto quanto costruito finora a livello personale e familiare. Salute: Sbalzi di temperatura e una perdita di difese nel corpo potrebbero renderlo un bersaglio di alcuni virus stagionali. Sii prudente. Lavoro: Potresti avere la sensazione di essere osservato, o analizzato, da alcune persone di maggiore influenza e potere, e questo ti raccomanda di rimanere in una linea di buon lavoro responsabile e coerente come hai fatto finora. Ha ancora molto da offrire a livello di lavoro; e non dovresti sottovalutare eventuali offerte, cambiamenti di lavoro o promozioni. Denaro: Gli investimenti finanziari nel settore immobiliare saranno molto favoriti; ma a condizione che tu eviti di correre rischi. Nel mercato immobiliare troverete molti vantaggi e alcune offerte. Nessuna fretta, ma nessuna pausa. Numeri fortunati: 21 e 30 Segni più compatibili con lo Scorpione: Cancro, Capricorno e Pesci.

Sagittario

Dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore/relazioni: Sarai in grado di verificare la lealtà di alcuni amici quando hai bisogno di qualche consiglio o supporto; e viceversa. Chi ha un amico ha un tesoro. Non lasciare passare così tanto tempo senza incontrare i tuoi amici; e scambiare idee e progetti. Essere romantici non è un sintomo di debolezza, ma di fiducia in se stessi. Salute: I problemi e lo stress accumulato potrebbero influenzare le ore di sonno e riposo. Ricorda che la tua salute, e quella della tua, dovrebbe sempre venire prima di tutto. Lavoro: Se stai cercando un lavoro in questi giorni riceverai buone notizie. Se hai già un lavoro e vuoi uscire da alcune routine, dovrai esplorare nuove specialità professionali o aziendali e imparare tutto il necessario per evitare le limitazioni che non ti consentirebbero di evolvere a livello personale o lavorativo. Fidati del tuo saggio istinto. Denaro: Non è consigliabile avere denaro che non sia ancora in tuo possesso, poiché potresti subire ritardi nella risoluzione di una questione o nella ricezione dei tuoi soldi. Si consiglia di essere prudenti con le spese fino alla prossima settimana. Numeri fortunati: 24 e 25 Segni più compatibili con il Sagittario: Vergine, Leone e Ariete.

Capricorno

Dal 22 dicembre al 19 gennaio

Amore/relazioni: La vita familiare ti compenserà per alcuni problemi nel resto delle aree. Presto sarai in grado di apprezzare di più e meglio tutto ciò che hai. E quanto portano nella loro vita; e viceversa. Le prossime vacanze in famiglia serviranno a ridurre le tensioni con alcuni membri indiretti della famiglia o parenti del coniuge. Sii flessibile. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare problemi digestivi e un po 'di insonnia. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: Sarà un giorno in cui tutto potrebbe andare molto bene; ma a condizione di lavorare bene ed essere molto perseveranti, poiché non solo l'azienda ne trarrà beneficio, ma anche te stesso a livello professionale. Nulla cadrà nel vuoto; ogni cosa riceverà la sua giusta ricompensa; e non sarà né prima né dopo, ma a tempo debito. Denaro: Prima di fare alcuni acquisti straordinari dovresti essere molto sicuro di non rovinare il tuo budget ben preparato; sii ragionevole e prudente. Numeri fortunati: 17 e 19 Segni più compatibili con il Capricorno: Vergine, Toro e Pesci.

Acquario

Dal 20 gennaio al 18 febbraio

Amore/relazioni: L'area sentimentale sarà favorita nelle riconciliazioni, ma anche nelle nuove relazioni. Trascorrere più tempo su te stesso ti aiuterà a conoscerti molto meglio; ma senza dimenticare i loro obblighi familiari, poiché la loro presenza è essenziale. Coltivare il tuo intelletto e il tuo spirito ti aiuterà a conoscerti molto meglio. Salute: Rimanere in buona forma fisica significa seguire discipline molto specifiche che non tutti sono disposti a seguire. Diventerai un esempio per essere seguito dagli altri. Lavoro: Non otterrai sempre tutto ciò che desideri, né sarai in grado di realizzare i tuoi progetti e le tue idee; tuttavia, si adatterà molto bene ai cambiamenti, o nuovi compiti, o alcuni eventi imprevisti. Non è consigliabile affrettarsi o pianificare a lungo termine; ma avere pazienza e pianificare solo a breve e medio termine; e confidate che domani sarà un altro giorno. Denaro: Non è un buon momento per fare prestiti, né per riceverli; cerca di adattarti al reddito reale e rimarrai sorpreso dai buoni risultati. Numeri fortunati: 3 e 7 Segni più compatibili con l'Acquario: Gemelli, Bilancia e Acquario.

Pesci

Dal 19 febbraio al 20 marzo

Amore/relazioni: Troverete nell'area familiare tutta la pace e l'armonia di cui avete bisogno. Non c'è posto migliore di casa, nonostante rumori, discrepanze e ribellioni. Rinnovare i legami che ti uniscono al tuo coniuge sarà l'opzione migliore per consolidare tutto ciò che è stato costruito e realizzato per quanto riguarda una coppia e come una famiglia. Il volontariato sarà molto favorito. Salute: Imparare a rilassarti ti aiuterà non solo a ritrovare l'armonia interiore, ma anche ad apprezzare di più e meglio tutto ciò che hai. C'è il rischio di fasi di insonnia. Lavoro: Essere intuitivi, oltre che molto preveggenti, significa che continuerai ad aprire percorsi per gli altri quando metterai in pratica le tue idee; o progetti. Mantenere un basso profilo e concentrarsi sui tuoi compiti eviterà di diventare il centro della gelosia o dell'invidia. Mantieni la calma e ricorda che dopo una notte buia c'è sempre l'alba. Denaro: Gli investimenti finanziari più sicuri sono quelli effettuati a lunghissimo termine. Tutto ciò che riguarda le questioni materiali dovrebbe essere consultato con specialisti. Numeri fortunati: 45 e 46 Segni più compatibili con i Pesci: Scorpione, Cancro e Capricorno