Belen, Hunziker e De Lellis si mettono a nudo sul web

Un mantra che non conosce più la sola stagione estiva, ma che oggi viene ripetuto dalle signore famose senza badare al termometro. Freddino? Non importa. Così la (benedetta) primavera ha fatto sbocciare fiori e liberato già le curve, seni e fondoschiena, perché di questi tempi chi è troppo casta non funziona nel mondo dei social network.

C’è da conquistare l’attenzione in un mare di contenuti, c’è da distinguersi, ostentare, esagerare con la scusa che non siamo più nel Medioevo e allora quasi tutto è lecito: nude, nude e ancora nude. L’immagine sexy che affonda la parola, il ragionamento, un dibattito più serio.

E se qualcuno fa notare alla «musa» di turno che forse non era il caso di esibire così tanta pelle, stile calendario, lei replica con un altro mantra contemporaneo: «Sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo.

Mi dispiace che questa libertà femminile metta in crisi certi piccoli uomini, confusi e spaventati. E poi le chiappe si vedono anche al mare». Parole della cantante Elodie, che nel suo ultimo videoclip Bagno a mezzanotte si è sentita dare della «panterona smandrappona», complice un outfit molto provocante che può distrarre da tutto il resto. L’ex compagna di Marracash è in buona compagnia.

Che fretta cera, di mostrar le tette in primavera? A quanto pare Belen Rodriguez non vedeva l’ora. Mamma, sì, ma pur sempre showgirl caliente e sogno proibito degli italiani: etichette che non possono sbiadire a soli 37 anni. Sfoderare il topless, aprire Instagram e sfoderare il topless. Missione compiuta per la mora di Buenos Aires, apparsa sensuale in una serie di scatti dove indossa giusto i panatoli... sbottonati.

E dove stringe l’ambito petto tra le sue mani, tenendo gli occhi chiusi e il capo un po’ inclinato all’indietro. La ragazza ci sa fare, e se questo è un assaggio di ciò che vedremo nelle sue «cartoline» estive bisogna sfregarsi le mani, esibendo anche la lingua fantozziana come segno di apprezzamento.

Bella e astuta, Belen, consapevole che le basta giocare con il corpo per mandare un messaggio alle sfidanti, come a dire: «State al vostro posto, la migliore sono H io». E intanto i suoi crescono, e intanto lei rimane sulla cresta dell’onda, e intanto l’ex marito Stefano De Martino è tornato a frequentarla, a essere l’unico uomo a poter guardare e magari anche toccare.

Per una mora piccante c’è una bionda non ancora in letargo. Michelle Hunziker, fresca di separazione da Tomaso Trussardi, ha mandato un messaggio ai suoi devoti, o meglio ha condiviso varie immagine di lei in bikini dalle Maldive. Niente topless, ma «panorami» tutt’altro che nascosti, pronti a scatenare ogni fantasia. «Sono andata dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto» dice. Mah, di certo non ha staccato Internet e Instagram: metti che poi non fai notizia e vieni dimenticata per un paio di giorni?

Guai. Sfoderare il fisico, guadagnare «mi piace», fare in modo che si parli di me. Ordinaria amministrazione per Mi-chelle, che dora in avanti potrà sfruttare anche le voci sul prossimo nuovo amore. Tutto fa brodo per «staccare» la concorrenza (social) delle influencer che da qualche anno si atteggiano a vip. Per esempio Giulia De Lellis, che per promuovere un nuovo progetto imprenditoriale ha pensato di spogliarsi. Il marketing, questo sconosciuto. Tirano di più le curve al vento. Già in occasione della settimana della moda a Parigi aveva lasciato il segno, complice l’arrivo alle sfilate con look esagerati: calze a rete, lingerie peccaminosa, short inguinali, top minimal. Roba che poi ha tolto per tornare su Instagram in versione Madre Natura: nuda, con un paio di scarpe tra le mani.

Comoda? A Miami è risbocciata anche Elettra Lamborghini, la regina del twerking, la donna con la chiappe maculate. E con un bikini giallo striminzito che contiene a fatica le abbondanti grazie. I paparazzi se ne sono accorti e hanno colto il momento clou: via il pezzo di sopra, seno in libertà, per una tintarella integrale. Tra le new entry del topless c’è la giovane bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, protagonista di alcuni selfie a letto, appena sveglia, coperta da un lenzuolo. Ci sta prendendo gusto la rocker,

forse condizionata dal " frontman della band, Damiano, che oltre a cantare ama provocare con bizzarri. Ormai non fa quasi più notizia. Victoria invece sì, perché si è allineata fino a sfoggiare copri capezzoli di pelle e top trasparenti. Una vera bomba.