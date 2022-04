Can Yaman la sua formula per il successo

L’esibizionismo non ha confini, e soprattutto non ha genere. Nelle «guerra» social per conquistare follower e consensi combattono anche molti uomini a colpi di addominali e pettorali. Basta fare un salto sul profilo Instagram di Can Yaman, attore turco che non si limita a condividere qualche scatto dal set, consapevole che senza ammiccare alle fan con I suoi muscoli avrebbe vita breve. Diciamo pure che senza fare il piacione sarebbe meno famoso. Non è questo mostro di recitazione. E allora via camicie e magliette, sì al torso nudo, al costume ' e al sudore da palestra che fa tanto e al sudore da palestra che fa tanto uomo. Questa la formula del successo, sublimata dal gossip con Diletta Leotta, per restare tutti i giorni nella mente del pubblico. E poi si dice che l’aspetto non è importante e che si guarda prima ad altro, tipo al carattere: nel mondo virtuale non i è cosi. Vince chi si spoglia di più, chi provoca di più. Altrimenti sei uno dei tanti.