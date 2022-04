Francesco Totti e Ilary Blasi, lei smentisce le voci della sbandata

Sono separata in casa e sto divorziando”. Ilary Blasi prima scherza sui rumor che da qualche tempo circolano sul suo conto e su suo marito Francesco Tetti. La crisi ce o non cè? Come sempre solo i diretti interessati sanno la verità.

Ma la voglia di ficcare il naso tra le loro lenzuola coniugali ed extraconiugali è davvero tanta. La conduttrice e il Pupone hanno cercato di fare di tutto per dimostrare che le voci sulla crisi di coppia sono infondate. Ma qualche crepa in questa bolla dorata che si sono creati attorno a protezione cè.

Dopo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, che ha parlato di un triangolo d’amorosi sensi per via del presunto flirt dell'èx calciatore della Roma con Noemi Bocchi, la Blasi ha provato a scherzarci su rendendosi protagonista di un divertente siparietto, decisamente molto allusivo, durante la finale del Grande Fratello Vip: “La novità di quest’anno all’isola erano le coppie, ma qui avete i triangoli.

Non vi siete fatti mancare nulla”, lancia la frecciatina il padrone di casa del reality show più spiato d’Italia, aggiungendo: “Se vuoi ti posso prestare Alex Belli. Lui è sempre aperto all’amore libero”. Ilary non cade nel tra-nello, rifiuta l’offerta e va avanti per la sua strada. Il gossip però non è tutto qui. Cè anche l’altra faccia della stessa meda-glia. E a svelarla è sempre il sito di Roberto d’Agostino.

la Blasi avrebbe reso la pariglia al padre dei suoi figli con un attore impegnato molto somigliante al Pupone originale. Ossia? Luca Marinelli, con cui la padrona di casa dell’isola dei famosi sarebbe uscita spesso in compagnia della sorella e di altri amici. Sogno o sono desto, verrebbe da dire! Che gran confusione. O forse no. Perché a fare chiarezza sull’inciucio pupesco ci ha provato un amico di Totti, che ha smentito categoricamente il tradimento di Francesco con la Bocchi: “Non c’è una sola foto di loro due insieme in atteggiamenti vagamente intimi...

Secondo me è una montatura... ”. L' ex marito della bella ragazza, nel pieno della separazione, mentre è ancora in discussione il mantenimento dei loro due bambini, in un’intervista al veleno ha definito la ex una “donna dall'agire disinvolto” e ha espresso la sua vicinanza a lòtti: “Al Capitano la mia comprensione”. La parola fine, dopo la smentita anche di Francesco, l’ha messa anche la Blasi intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin: “Sono venti anni che sto con mio marito, non ci sono cascata venti anni fa ci casco adesso? Su questa storia si è detto tanto, anche troppo, cé stato un accanimento mediatico sulla mia fami- f glia. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno, se non ai miei figli. Il nostro pensiero è andato a loro”. Poi aggiunge: “Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti, sono uscite queste no-tizie, queste illazioni. Dove si fa più succoso però è 1 quando si accosta e si dà un nome e un cognome e un volto. Cosi sembra più veritiero”. Quanto a Luca Marinelli, garantisce di non conoscerlo. La Blasi ha raccontato anche che la sua mamma l’ha chiamata, molto preoccupata. Ma loro vanno “avanti, senza badare troppo alle chiacchiere, in attesa della prossima. Io non sono forte, ma molto attenta e intelligente. Basta questo”, ha chiosato.