Luca Argenterò e Cristina Marino rappresentano alla perfezione la parola amore

Se oggi nello show-biz doveste prendere a esempio una coppia che trasmette il potere della parola amore, non potreste non parlare di Luca Argenterò e Cristina Marino.

Insieme dal 2017, hanno una figlia meravigliosa, non nascondono il desiderio magari di allargare ulteriormente la famiglia e, soprattutto, a distanza di un anno dalle loro nozze blindatissime, sembrano ancora in una sorta di luna di miele. Passionali, innamorati, sempre uniti e con tanti progetti personali e condivisi da realizzare.

Poi, Luca vive un momento d’oro per la sua carriera d’attore con i successi di Doc e Le Fate Ignoranti. Mentre Cristina, oltre al suo lavoro di attrice, è diventata una famosa influencer anche grazie ai consigli di fitness che condivide con i suoi numerosi fan. Una coppia al limite della perfezione: quello che piace di Luca e Cristina è la passione con cui vengono sempre immortalati. Sono veramente un piacere per gli occhi. Lei, poi, romantica come poche, ha voluto fare gli auguri al suo grande amore per il compleanno (44 anni): «Auguri a mio marito. Auguri al padre di mia figlia. Auguri alla luce più potente che io abbia mai guardato. Buon compleanno amore mio». Il grande collante della coppia poi, è sicuramente la loro piccola Nina Speranza, la figlia tan to desiderata e amata.

Come detto, la passione è sicuramente un aspetto non da poco nella relazione fra i due attori. Unita a un romanticismo vecchio stile. Di recente, hanno fatto sognare il pubblico, con un bacio appassionato che si sono scambiati sul red carpet de Le Fate Ignoranti dove sono apparsi con un look elegante e raffinato, come il loro amore. Insomma, la luna di miele dopo un anno non è mai finita. E nel prossimo futuro ci saranno importanti cambiamenti che metteranno alla prova la coppia: da tempo si vocifera di un possibile trasferimento dalla campagna umbra (dove vivono) a Milano per motivi di lavoro. Un passo importante per le carriere di entrambi. In attesa anche di nuovi progetti lavorativi da sviluppare e rendere unici con il loro tocco.

Luca, dopo il successo della seconda serie di Doc (e in attesa magari di girare la terza) già può gongolare per il successo della serie Le Fate Ignoranti dove interpreta Massimo, un personaggio che lui stesso a definito di recente in un’intervista a Th, Sorrisi e Canzoni^ molto misterioso: «Rimane un personaggio misterioso anche per me. E una persona estremamente legata all’amore al punto da cercarlo un po’ ovunque. Forse un amore solo non gli basta e ha bisogno di viverne due, è un personaggio che vive in funzione degli altri».

E Cristina? E una donna determinata, piena di idee che non si ferma mai e invita la gente a prendersi cura del proprio corpo: «La forza di volontà ce l’abbiamo tutti, dobbiamo solo saperla incanalare nel modo giusto», aveva dichiarato qualche tempo fa. E ha anche pubblicato la scorsa estate il suo primo libro II metodo Befancyjit edito da Sperling & Kupfer, in cui raccoglie importanti consigli. Insemina, Luca e Cristina insieme sono una forza, ma anche da soli hanno grandi progetti da realizzare. Senza dimenticare la persona più importante per loro, Nina Speranza, la bimba che li sprona a fare sempre meglio...