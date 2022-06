C’è il temporale, torna a casa prima e scopre la compagna a letto con l’amante. Scoppia un putiferio

Quell’improvviso temporale estivo lo aveva costretto malvolentieri a interrompere il suo lavoro di muratore e a dover fare rientro forzatamente a casa, perdendo la paga di giornata. Entrato in casa, l’aveva trovata deserta: ha dunque pensato che la moglie fosse uscita per fare spese, ma qualche gemito arrivava dalla camera da letto. E così quel forzato rientro a casa lo ha messo davanti a una terribile scoperta. Infatti, ha trovato la sua compagna a letto con un altro uomo. Al culmine di un raptus di gelosia l’ha trascinata per i capelli in strada, ancora seminuda, le ha strappato di mano il cellulare per vedere i contatti portandole via anche 50 euro. E’ successo a Trieste. Lo rivela Il Gazzettino.

La donna è finita in ospedale e lui ha abbandonato tutti e tutto per rifarsi una nuova vita. Ma il segno di quella violenza inaudita è rimasto. I militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina, impegnati insieme alle pattuglie dei Carabinieri di Villa Opicina e di Basovizza nei controlli di retrovalico, hanno controllato l’uomo. Dopo 14 anni stava rientrando in Italia per cercare di fare fortuna, ma la sorte gli ha riservato un destino diverso. Sul 44enne, di nazionalità rumena, pende un mandato di cattura. Deve scontare 4 anni e 7 mesi per rapina.