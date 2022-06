Spacca vetrata del negozio e fugge ferito, trovato morto dissanguato a pochi chilometri di distanza

L’assurda e terribile sequenza è avvenuta nelle scorse ore nel Salento. La vittima è un operaio edile di 43 anni trovato morto in strada, nell’auto con cui era fuggito.

Ha spaccato la vetrata di un negozio dopo un alterco con il titolare del locale, ferendosi gravemente, poi è scappato senza chiedere aiuto a nessuno e così è morto dissanguato mentre era da solo a pochi chilometri di distanza. È l’assurda e terribile sequenza avvenuta nelle scorse ore nel Salento e che vede come protagonista un muratore 43enne.

La vittima infatti è un operaio edile di origine albanese residente a Poggiardo, Zoga Klodjan, ritrovato senza vita poche decine di minuti dopo l’aggressione avvenuta questa mattina nella cittadina di Minervino, in provincia di Lecce.

Il corpo senza vita del 43enne è stato trovato nei pressi del Parco dei Guerrieri a Poggiardo, ma ad appena qualche chilometro dal negozio dove aveva rotto la vetrata che si trova in località Cocumola, frazione di Minervino di Lecce. Il 43enne era ancora nell’auto con cui era fuggito. Inutili per lui i soccorsi medici del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

I primi ad privare sul luogo dell’accaduto sono stati i carabinieri, allertati da una chiamata al 112 da parte di automobilisti di passaggio che segnalavano un uomo riverso in un’auto ferma. I militari hanno subito avviato le indagini scoprendo che l’uomo poco prima era andato presso un negozio di proprietà di una persona con la quale avrebbe avuto dissapori in passato. Qui sarebbe nata una lite e la vittima avrebbe minacciato con un coltello l’avversario, anch’egli impegnato nel settore edile, prima di distruggere una vetrata del negozio.

Un gesto che però si è rivelato fatale perché si è ferito e ha iniziato a sanguinare. Nonostante le lesioni, non ha ritenuto necessario chiamare il 118 e si è messo al volante per allontanarsi. Purtroppo però non ha fatto molto strada perché si è sentito male ed è morto per dissanguamento da post trauma