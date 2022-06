Dimentica il figlio per 3 ore nell’auto parcheggiata al sole, muore bambino di 5 anni

Amanda Means ha dimenticato suo figlio sul sedile posteriore dell’automobile per circa 3 ore: il bambino è morto nella vettura, che ha quasi raggiunto i 40°.

Trace Means è morto nell’automobile di sua madre: la donna l’ha dimenticato sul sedile posteriore della vettura, una SUV Porche parcheggiata proprio all’esterno dell’abitazione di famiglia, a Houston (Texas). Amanda Means, 37 anni, si è resa conto dell’assenza del bambino dopo 2-3 ore, mentre erano in corso i festeggiamenti per il compleanno della figlia maggiore. L’arrivo dei soccorsi è stato inutile: il bambino, 5 anni, è morto lunedì nel caldo soffocante della vettura parcheggiata al sole, con una temperatura asfissiante di 37°C.

Muore bimbo dimenticato in auto

Il bambino è stata dichiarato morto sul posto. Sono in corso accertamenti per chiarire il ruolo della madre nella vicenda, anche se nessuna accusa è stata mossa nei suoi confronti: la donna era convinta che Trace fosse in casa, si è accorta della sua assenza quando chiamandolo diverse volte, non ha risposto. Ha raccontato di aver visto uscire dall’automobile la figlia maggiore ed era certa che anche Trace avesse fatto altrettanto.

Invece non si è mai liberato dal suo posto sul sedile, rimanendo legato lì, dove ha trovato la morte, nel giorno del compleanno della sorellina. “Erano completamente eccitati dall’idea di preparare tutto. Sono scesi dall’auto ed sono entrati in casa per continuare i preparativi” ha raccontato lo sceriffo della contea di Harris Ed Gonzalez.

Un episodio simile si è verificato appena pochi giorni fa in Pennsylvania, dove il piccolo Kayden Nguyen (appena 3 mesi) è morto dopo essere stato lasciato nell’automobile dei genitori per diverse ore. Stessa sorte anche per Sadia, morta a 4 anni nell’auto dei genitori: l’avevano lasciata dentro con le porte chiuse per partecipare a un funerale. La temperatura esterna di 49°C è salita a 79°C all’interno dell’abitacolo. Casi del genere sono purtroppo frequenti: sono decine i bambini che muoiono in simili circostanze.