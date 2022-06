Donna uccisa a Rimini, arrestato il compagno: nella casa teatro del delitto trovato un bimbo di 6 mesi

Femminicidio a Rimini nelle prime ore del mattino. Una donna è stata uccisa a Bellariva: arrestato il compagno. A dare l’allarme i vicini di casa.

Una donna è stata uccisa questa mattina a Bellariva, quartiere nella zona marina di Rimini. Sarebbe stato il compagno a commettere il femminicidio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della polizia e il magistrato di turno. La vittima aveva 33 anni, l’uomo poi fermato per l’omicidio ne ha 47. Tutto è accaduto questa mattina verso le 8.30 in via Rastelli a Bellariva di Rimini.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa con un’arma da taglio in un appartamento di via Rastelli. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla arrivare dall’appartamento. Questi avrebbero quindi bussato al campanello finché l’uomo ha aperto.

La polizia intervenuta sul posto ha trovato nella casa teatro del delitto un bimbo di sei mesi. A quanto si apprende, il piccolo sta bene ed è stato preso in custodia. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica.

Secondo le testimonianze dei vicini, i due avevano litigato per il figlio. La ragazza avrebbe avuto il tempo di urlare, di chiedere aiuto e di implorare al compagno di calmarsi. Ma lui avrebbe continuato a colpirla fino a ucciderla. Dopo l’omicidio l’uomo sarebbe uscito in strada sporco di sangue e avrebbe detto: “Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me”. L’uomo è in stato di arresto per omicidio.