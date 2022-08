Verona Napoli Streaming Gratis come vedere Diretta Live Tv

Lunedì 15 agosto alle 18.30, allo stadio "Marcantonio Bentegodi" di Verona, prenderà il via Verona-Napoli; sono 29 i precedenti in terra veneta, tutti terminati con un pareggio. Entrambe le squadre hanno segnato 33 gol (con 34 reti che hanno portato al pareggio).

Il campionato italiano di Serie A 2022/2023 inizia con la sfida tra il Verona di Cioffi e il Napoli di Spalletti, in programma lunedì 15 agosto. Le due squadre scenderanno in campo allo stadio Bentegodi di Verona alle 18.30 ora locale. A seguire, il programma della prima giornata sarà completato dall'ultimo posticipo: quello tra Juventus e Sassuolo.

Verona e Napoli apriranno domenica il campionato di Serie A, due squadre che presentano molte incognite ai nastri di partenza. Il Verona ha sostituito la guida tecnica con Gabriele Cioffi, subentrato a Igor Tudor, mentre Gianluca Caprari - uno dei migliori giocatori dello scorso campionato - è passato al Monza.

Inoltre, ci sono stati molti addii al Napoli, che ha salutato veri e propri simboli come Mertens, Insigne e Koulibaly. A Luciano Spalletti il ​​compito di mantenere la squadra ad alto livello. Il Verona ha battuto il Napoli 2 volte tra le mura di casa dal ritorno in Serie A nella stagione 2013/14: un 3-1 firmato da Dimarco, Barak e Zaccagni dopo il gol dell'illusorio vantaggio azzurro segnato da Lozano nella stagione 2020/ 21.

La partita Verona-Napoli sarà visibile su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per vedere la partita è necessario scaricare l'app DAZN, disponibile su PC, tablet, smart TV e altri dispositivi mobili; registrarsi e abbonarsi. Il costo sarà di 29,99 euro per DAZN Standard e 39,99 euro per DAZN Plus. È possibile associare fino a sei dispositivi diversi; Tuttavia, con la versione Standard è possibile collegare solo due dispositivi alla volta dalla stessa rete Internet. Per quanto riguarda la versione Plus (disponibile a partire dal 2 agosto), invece, gli utenti possono collegare due dispositivi in ​​qualsiasi momento pur essendo registrati in luoghi diversi.