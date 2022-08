Juventus - Roma come vedere Streaming Gratis Diretta Live Tv

Si avvicina il momento del primo big match della stagione. Nella terza giornata di Serie A si affronteranno Juventus e Roma. Ma in che data ea che ora? Dove vedere la partita in TV e dove vederla in diretta streaming?

La partita sarà visibile in diretta su DAZN. Per vederla basterà accedere al proprio account Dazn da un dispositivo compatibile e selezionare nel mosaico del menu principale (o nella sezione dedicata alla Serie A) l'evento partita, con il pre-partita prima del calcio d'inizio. La partita sarà trasmessa anche sul nuovo canale lineare "ZONA DAZN".

Il servizio di streaming DAZN può essere guardato su un televisore, ma è necessario avere una smart TV collegata a Internet o una console supportata. In caso contrario, è necessario collegare il proprio pc, smartphone o tablet al televisore: per farlo, si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick oppure collegare il pc, lo smartphone o il tablet cavo utilizzando l'apposito televisore all 'uscita HDMI.

Dall'8 agosto, il canale televisivo "DAZN ZONE" sarà disponibile sui decoder Sky, visibili al numero 214 del telecomando Sky. Tuttavia, solo gli utenti abbonati a DAZN (e che pagano un extra) vedranno questo canale sui loro decoder. Infatti, l'accordo tra Sky e DAZN prevede che i telespettatori non abbonati a DAZN non possano vedere il canale 214 senza passare abbonati a loro volta; Inoltre, devono pagare un supplemento di 5 euro al mese per l'attivazione di questo canale TV. Per vedere "DAZN ZONE" su Sky, gli abbonati a DAZN devono aderire a una specifica offerta commerciale disponibile nella sezione "Il mio account" di dazn.com.