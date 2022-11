Oroscopo Branko domani martedì 22 novembre 2022, le previsioni i segni

ARIETE

La tua connessione affettiva con gli altri è aumentata, portandoti a cercare uno scambio affettivo e sociale. Usa equilibrio e diplomazia per vivere le emozioni nel campo delle relazioni. Le tue emozioni sull'amore romantico possono essere intense, ma richiedono anche equilibrio e diplomazia nel trattare con l'altro.

TORO

La tua connessione emotiva con il tuo lavoro e il mondo fisico è piena, chiedendoti spirito di servizio e lavoro. Anche un buon momento per prendersi cura della salute e del cibo alla ricerca dell'equilibrio. La tua forza lavoro aumenterà e ti porterà sicurezza emotiva. Cerca di essere utile e lavora nel miglior modo possibile.

GEMELLI

La tua espressione emotiva è accresciuta e piena, ma senza perdere la tua naturale leggerezza e razionalità. Sappi esprimere ciò che senti con correttezza, equilibrio, saggezza e calma. Propria espressione più vera. Intenso e accogliente anche il rapporto con i bambini. Radicare te stesso e la tua creatività.

CANCRO

La Luna, la tua reggente, ti porta in connessione con le tue emozioni, radici, famiglia e sensibilità. Saranno emozioni intense, ma chiedono anche equilibrio per poter vivere in questa sfera con serenità. Il tuo righello è pieno nel tuo settore più naturale, quindi questo è un buon momento per esprimere il meglio delle tue qualità cancerose.

LEONE

Sarai più sensibile nel regno mentale e nelle idee, oltre a un'intuizione acuta. Cerca di avere uno sguardo equilibrato su ciò che ti circonda, essendo meno reattivo e più obiettivo. Quando parli, dì cose davvero utili e utili, usando il tuo senso di accoglienza e conciliazione. La tua forte intuizione ti servirà bene oggi.

VERGINE

La vita ti offre il pieno potenziale con valori e beni materiali. Vivi la vita materiale con piacere e consegna. Cerca il sensoriale e il piacevole, poiché l'energia della Luna Piena amplifica i tuoi sensi. Abbi la saggezza di usare le tue risorse con equilibrio e giustizia. Cerca la saggezza e la forza del piacere e della sensualità.

BILANCIA

La Luna Piena nel vostro segno (solare o nascente) vi porta in pieno il potenziale emotivo, soggettivo ed affettivo, sarete più ricettivi ad accogliere le persone, donando con generosità. C'è anche una forte connessione con se stessi, un senso di nostalgia e soggettività. Approfitta di questa Luna per permetterti di vivere il tuo lato più affettuoso e arreso.

SCORPIONE

Le questioni subconsce sono mobilitate ora e intensamente, ma il tono della Bilancia richiede ponderazione, equilibrio e razionalità. Comprendi meglio le motivazioni del tuo subconscio per curarle. Il tuo bisogno di raccoglimento e spiritualità è molto aumentato, prenditi del tempo per te stesso, cercando meditazione e fluidità.

SAGITTARIO

La tua connessione emotiva con gruppi e cause collettive è alta, oltre a un alto tono di soggettività in questa sfera della vita. Molte volte, a causa del tuo ottimismo, tendi a impegnarti e relazionarti e ora questo è ancora più forte. Cerca di essere socievole e accogli gruppi e cause, ma usa razionalità e diplomazia nel processo.

CAPRICORNO

La tua connessione emotiva con il tuo lavoro è alta e piena, dandoti sicurezza nell'adempiere ai tuoi obblighi. Il suo magnetismo fa vibrare la popolarità presso il pubblico e le figure autoritarie. La tua forza per lavorare e perseguire le tue ambizioni è altissima, quindi approfitta di questo momento per dedicarti al tuo cammino nel mondo.

ACQUARIO

La tua connessione emotiva con i tuoi principi, convinzioni e desideri è alta, emotiva e intensa. Tuttavia, ricorda l'imparzialità, l'equilibrio e il senso di giustizia della vibrazione della Bilancia. Sappi come avere più imparzialità nella tua visione del mondo. Anche il tuo bisogno emotivo di libertà è alto. Concediti, per quanto possibile, qualcosa di nuovo ed espansivo.

PESCI

La tua connessione emotiva con un profondo scambio affettivo è ai massimi storici. Avrai un forte bisogno emotivo di profondi scambi affettivi e/o sessuali, ma non dimenticare l'equilibrio della vibrazione della Bilancia. Capire cosa dà piacere all'altro ti porterà anche sicurezza emotiva. Visualizza le tue emozioni profonde con considerazione e razionalità.