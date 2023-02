Oroscopo Branko domani 4 febbraio 2023: lo zodiaco migliore Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

È importante avere una dose extra di cautela con i tuoi obiettivi. Al lavoro, mostra cosa sai fare. Atmosfera di misteriosa conquista dei peperoni. COLORE: VIOLA INDOVINAZIONI. Oggi sarà un giorno in cui deciderai di dedicarti a fare i tuoi piani di lavoro per la prossima settimana e coordinerai gli incontri che hai rimandato con i contatti di lavoro. Tuttavia, a causa della combinazione tra il Sole e Urano, questi piani verranno modificati con l'arrivo imprevisto di parenti a casa tua. Questo probabilmente ti farà arrabbiare e potresti prendere qualsiasi commento che fanno come una critica. Qui devi stare attento e non manifestarti e rispondere in modo impulsivo o aggressivo. Al contrario, impara a goderti di più i momenti in famiglia.

VERGINE

Sarà più facile prendersi cura dei tuoi interessi se agisci come una squadra. La giornata ha tutto per essere produttiva, nonostante alcuni alti e bassi. Il romanticismo è ancora protetto. COLORE: ROSSO INDOVINARE: 10, 16, 19. La tua ambizione e il tuo spirito di competizione saranno esaltati in modo tale che non potrai prendere in considerazione l'idea di fare una passeggiata in questo giorno. Per questo dedicherai la giornata alla programmazione della tua agenda per la prossima settimana. Inoltre, all'inizio di febbraio, sentirai che il tempo ti sta scivolando via e che non sei avanzato come desideri. In questo ordine di idee, non accetterai gli inviti che i tuoi amici o familiari ti fanno per condividere passeggiate e momenti piacevoli. Per questo motivo, preferirai dedicarti a fare il tuo rituale per realizzare i tuoi scopi e raggiungere i tuoi obiettivi questo 2023 .

BILANCIA

Scommetti sulla diplomazia e sulla buona volontà per evitare di combattere. Sforzatevi di ottenere il servizio che deve essere riconosciuto. Attenzione ai disaccordi con il mozão. COLORE: GIALLO-ORO IPOTESI: 37, 30, 48. La corrente energetica che il Sole e Urano formano oggi vi riempirà di vitalità e vi stimolerà a mettere in ordine i vostri compiti. Ti aiuterà anche a prepararti per l'inizio del mese di lavoro, poiché hai già in mente dei progetti che vuoi iniziare. Ma fai attenzione perché il tuo umore e la tua ispirazione saranno così aumentati che potresti entrare in un processo di iperattività. Invece di organizzarti, finiresti per disperderti, perdere la strada e finire la giornata senza esserti organizzato bene. Tenendo presente questo, non complicarti quando noti che tutto ciò che è stato detto accade.

SCORPIONE

Grande giornata per incontrare un posto nuovo e divertirsi. Puoi iniziare un corso o riprendere gli studi. C'è un segno di buone notizie nella conquista. COLORE: ROSA INDOVINARE: 47, 56, 20. Oggi il Sole e Urano formano una combinazione planetaria che attiva il punto del tuo oroscopo in cui rivedi le tue ultime decisioni e risoluzioni. Dal momento che ti sentirai così presto, considererai che poco prima della fine della settimana sarà un buon momento per analizzare nuovamente gli obiettivi per il mese. In questo modo, puoi stabilire priorità e date per raggiungerli. Da lì, sicuramente, avrai già la tua mente e i tuoi piani organizzati alla fine della giornata. Questo ti farà sentire bene con te stesso e con la forza necessaria per affrontare i disagi.