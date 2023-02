Oroscopo Paolo Fox domani 4 febbraio 2023: le stelle imperdibili Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Un sacco di attività sociale, che consentirà nuove amicizie. Migliora la sua economia. Sicurezza in campo professionale, i capi lo sostengono. Sei preoccupato per la tua salute, prenditi cura di te stesso di più. Sei così seducente che puoi risvegliare passioni che ti portano a vivere situazioni destabilizzanti nella tua vita emotiva. L'energia di Mercurio renderà la tua mente molto chiara in modo che tu possa agire come meglio ti si addice. Avrai voglia di intraprendere qualcosa di nuovo. Sai che le nuove direzioni sono sempre state positive per te...

Toro

Mostrerà la sua reputazione di frantoio. Non fidarti delle agevolazioni per ottenere un prestito. Le terze parti faranno da mediatore nella loro promozione professionale. Potrebbe arrivare un mal di denti temporaneo. L'energia della Luna nella sua fase crescente, quasi piena, toglie dalla tua vita gli ostacoli che ti separano dai tuoi progetti e ti aiuta a liberarti da obblighi che non corrispondono alla tua filosofia di vita o al tuo modo di essere. Potrebbe presentarsi l'opportunità di contattare persone che sono al servizio di buone cause o che sono molto creative e che vi aiuteranno a vedere la vita con occhi diversi.

Gemelli

Ha notizie di un parente con cui aveva perso i contatti. La decisione che hai preso ha un impatto sui tuoi risparmi. Non ci sono problemi a livello professionale. Queste vertigini devono essere discusse con il medico. L'atteggiamento delle persone intorno a te potrebbe non soddisfare le tue aspettative e potresti vivere situazioni scomode. Pensa a quello che vuoi e agisci di conseguenza in modo da non sentirti deluso. C'è qualcosa nella tua vita amorosa che non è essere autentico. Solo se avrai il coraggio di dire ciò che senti, le cose cominceranno a migliorare.

Cancro

Non cercare avventure che possono solo complicarti la vita. Qualcuno ti chiederà aiuto per un problema finanziario. Segui un corso per eccellere nel tuo lavoro. Non appena sarà ottimista e vitale come senza forza. Sprechi troppe energie pensando a inconvenienti e problemi. Per fortuna la Luna in fase crescente, quasi piena, si porterà via le delusioni e gli affanni per non rimanere ancorati al passato. Gli aspetti positivi di Venere, pianeta dell'amore, favoriscono la vostra vita sentimentale e comincerete a notare maggiore stabilità e serenità nei vostri rapporti affettivi.