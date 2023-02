Oroscopo Paolo Fox domani 4 febbraio 2023: lo zodiaco dettagliato Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Non pretendere dal tuo partner cose che non gli porti. Controlla i tuoi account e fai il check-in con la tua carta di credito. Questo è il momento di mettersi alla prova al lavoro. Sarà molto buono per te esercitare di più. Potresti aver attraversato una situazione confusa e travolgente, ma ora soffiano i venti del cambiamento e la tua vita può prendere una svolta molto positiva. È un buon momento per agire, prendere decisioni e avviare quei progetti che hai in mente. Sarai più appassionato che mai e apporterai i cambiamenti necessari per attivare l'amore e vivere con intensità.

Vergine

Intensità nell'affettivo. Tutto sale tranne la sua economia. Se non hai un lavoro, andare all'estero potrebbe essere un'opzione. Se hai un'allergia, non dimenticare i farmaci. La Luna nella sua fase crescente ti aiuta a risolvere alcune questioni in sospeso del passato che sono dolorose per te. Gli aspetti positivi che Mercurio ti fa aiutare la comunicazione a fluire e ti connetti meravigliosamente con chi ti circonda. È un buon momento per sostenere con successo esami o colloqui di lavoro. La fortuna ti sorride in amore.

Bilancia

Non essere così cauto e concediti un po 'di più. Stanzia i tuoi soldi per ristrutturare la casa. Al lavoro, concentrati di più, sei un po 'all'oscuro. La tua circolazione sanguigna sarà favorita se vai a fare una passeggiata. La Luna nella sua fase crescente, quasi piena, può portarti cambiamenti e devi essere flessibile per approfittarne perché favoriranno la tua vita. È un buon momento per fare lavoro di squadra e trovare persone che ti aiutino. Avrai opportunità di trovare l'amore o di riconciliarti, se ti allontani da qualcuno che ami.

Scorpione

La tua vita amorosa sta per bloccarsi. Ha buoni consigli su questioni di denaro. È un buon momento per ordinare documenti in ufficio. Meno tarda notte e ti sentirai meglio. Hai bisogno di sentirti al sicuro, su un terreno solido, ma ora la tua vita potrebbe essere un po' frenetica e non hai quella stabilità vitale per te. Ascolta il tuo cuore e pensa a te stesso perché hai dei bisogni che a volte dimentichi. La tua economia può migliorare e le tue preoccupazioni saranno alleviate. Se hai qualcosa in sospeso da fare, prova a farlo oggi.