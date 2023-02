Oroscopo Paolo Fox domani 4 febbraio 2023: gli astri perfetti Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

L'avventura ti chiama urlare, divertiti. Forse un amico ti darà interessanti sorprese economiche. Si presenta l'opportunità di dimostrare il tuo valore professionale. Questi disagi persistenti cesseranno. Congratulazioni. La potente energia astrale che ricevi ti rende esultante e ti fa sentire forte per tutto. Un cambiamento di atteggiamento può farti vedere cose che prima non erano nel tuo orizzonte e troverai soluzioni a qualcosa che ti preoccupava. Sarai pieno di aspettative, desideri e voglia di goderti tutto ciò che è alla tua portata.

Capricorno

Battute d'arresto nei problemi d'amore. Controlla per cosa spendi i tuoi soldi. Essendo metodico nel tuo lavoro, non avrai problemi. Tendenza a soffrire di vertigini e lieve mal di schiena. Quei problemi che ti impedivano di goderti la vita migliorano e riacquisti fiducia, aumentando le possibilità di prendere la decisione giusta. È possibile che tu venga pagato per qualche tipo di lavoro o collaborazione che fino ad ora fornivi gratuitamente. Tempo favoloso per incontrare nuove persone e scatenare le tue emozioni.

Acquario

Sarà meno freddo e distante nel campo dell'amore. Puoi permetterti di speculare un po 'con le tue finanze. Eventi decisivi per la tua carriera professionale. Dovrebbe alleviare la tensione muscolare. Ti sentirai sicuro e fiducioso e la tua vena più creativa, quella che rompe gli schemi, si attiverà, spingendoti a perseguire nuovi obiettivi e vivere nuove esperienze. Buon momento per le relazioni, che saranno molto stimolanti. E se hai un partner, risolverai qualcosa che ti stava allontanando. Esprimi un desiderio alla Luna, che è quasi piena.

Pesci

Ritroverà le sue vecchie amicizie. Ricevi un reddito extra, possibilmente un'eredità. In questo momento il lavoro non è molto stimolante. Ti troverai molto sano. Dovrai affrontare cambiamenti e disagi che possono riempirti di incertezza, ma devi essere molto orgoglioso di ciò che hai raggiunto da solo per non abbatterti e affrontare la vita con fiducia e sicurezza. Le tue priorità cambiano e ciò che era molto importante per te ora potrebbe smettere di averlo. Parlare ed esprimere ciò che senti ti libererà dalla tensione.