Oroscopo Branko domani 4 febbraio 2023: incredibili astri Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

Scommetti sulla diplomazia per evitare una lotta o una discussione. Un segreto di famiglia può venire fuori, ma può migliorare le cose a casa. Fidati del mozão. COLORE: TURCHESE INDOVINAZIONI : 40, 58, 22. Urano si combinerà con il Sole in modo da avere un venerdì diverso dal previsto. Ti consiglio di prendere in considerazione altre opzioni perché le energie planetarie discusse non ti permetteranno di specificare ciò che è stato organizzato in precedenza. Anche qui tieni presente che questo cambio di programma potrebbe causarti una spesa imprevista che lascerebbe uno squilibrio nella programmazione dell'economia familiare, poiché le tue entrate e i tuoi debiti non coinciderebbero. In questo ordine di idee, ti suggerisco, alla fine della giornata, di ordinare le tue finanze in modo che domani tu possa iniziare la giornata sapendo chiaramente come è il tuo saldo in banca.

TORO

Concentrati per aggirare i problemi comunicativi. C'è un segno di attrito con le persone anziane o conservatrici. Le parole amorevoli racchiudono l'amore. COLORE: BIANCO INDOVINAZIONI: 35, 32, 51. Oggi il Sole attraverserà l'energia di Urano, facendovi sentire molta ribellione interna, che vi impedirà di aspettare ancora per fare ciò che desiderate davvero. Questo diventerà ancora più forte se hai rimandato a lungo i tuoi desideri; in particolare, per adempiere ai tuoi obblighi o per mettere i desideri degli altri prima di loro senza che loro considerino i tuoi. Con la suddetta influenza planetaria, cercherai attività che ti piacciano davvero e ti facciano uscire dall'ordinario. Organizzerai il tuo gruppo familiare per accompagnarti e questo ti renderà più felice.

GEMELLI

Puoi dipingere la possibilità di togliere un bonus più grande oggi. Fai solo attenzione alle tue spese. Con il mozão, fuggi dall'esagerazione e non forzare la barra così forte. COLORE: BLU-LUCE

INDOVINATI: 24, 14, 51. Il Sole e Urano sono combinati nell'oroscopo in un modo che ti farà svegliare di cattivo umore e arrabbiarti durante il giorno per ogni parola o gesto che ricevi dagli altri che non ti piace. Ti sembrerà che siano contro di te, ma in realtà la tua lotta è interna. Da tutta questa situazione, non troverai una ragione o una spiegazione per ciò che sta accadendo; devi però considerare che gli eventi degli ultimi mesi hanno generato dei cambiamenti nella tua routine quotidiana a cui non ti sei ancora abituato. Per superare questo e iniziare a interiorizzarli, ti suggerisco di meditare di più e connetterti con la tua essenza.

CANCRO

È meglio tenere l'onda ed evitare l'attrito in questo giorno. Nelle amicizie, potrebbe essere necessaria un po 'più di flessibilità. Scommetti sul buon umore nella vita per due. COLORE: BLU-REALE INDOVINAZIONI: 16, 02, 07. Oggi è un giorno per far fluire la spontaneità, anche se questo non ti piace molto perché preferisci avere tutto programmato con largo anticipo. Quanto sopra accadrà a causa della combinazione del Sole e di Urano che farà emergere imprevisti che vi faranno modificare i programmi che avevate per uscite e passeggiate con amici e familiari. A causa di questi cambiamenti inaspettati, visiterai altri siti che non avevi intenzione di visitare e rimarrai sorpreso da come ti piacciono. Inoltre, in queste nuove passeggiate, incontrerai nuove persone e l'importanza di saper accogliere i cambiamenti, poiché questi possono portare cose positive nella tua vita.