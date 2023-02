Oroscopo Branko domani 5 febbraio 2023, lo zodiaco dettagliato al top

Ariete

In questo momento astrologico, cerca di mantenere una postura flessibile e conciliante nelle situazioni di conflitto. L'armonia Luna-Giove tende ad evidenziare il lato socievole della tua personalità, che finisce per giovare alle azioni collettive.

Toro

Cerca di evitare il sovraccarico di lavoro. Le energie armonizzate della Luna e di Giove possono ampliare il tuo sguardo di fronte alle opportunità per superare le sfide personali. Ma è necessario agire con prudenza, cercando garanzie prima di prendere decisioni importanti.

Gemelli

La prudenza è importante quando si affrontano argomenti delicati ed si evitano opinioni controverse. Le tue capacità comunicative tendono ad aumentare con l'armonia Luna-Giove, che ti lascia nella posizione di articolare idee nei tuoi circoli sociali.

Cancro

Potrebbero esserci degli eccessi in questa fase, che richiedono cautela e pensiero critico per evitare perdite. Lo sguardo tende ad allargarsi di fronte alle opportunità di guadagni materiali con Luna e Giove in armonia, portando all'ottimizzazione delle risorse e all'aumento di capitale.

Leone

Cercate di avere buon senso per non esagerare negli approcci, soprattutto nei rapporti di lavoro. La Luna passa nel vostro segno e si armonizza con Giove, che può rendervi più spontanei e disposti a dare spazio al lato divertente della vostra personalità.

Vergine

Cerca di evitare i radicalismi, poiché puoi essere impaziente e reattivo. La tua percezione tende ad espandersi nel bel mezzo della gestione delle sfide, aiutando a sviluppare soluzioni e a trasformare le sfide in opportunità, a causa dell'armonia Luna-Giove nel circuito di crisi.

Bilancia

È importante saper affrontare i conflitti interpersonali che in questa fase si nutrono di ideologie diverse. Luna e Giove in armonia tendono a risvegliare il tuo lato gioviale e un forte impegno collettivo, che aiuta nelle azioni comunitarie.

Scorpione

Fai attenzione a non assumerti più responsabilità di quelle che puoi gestire. Cerca di gestire meglio il tuo tempo. Il vostro lato imprenditoriale tende ad emergere con l'armonia Luna-Giove, che contribuisce al godimento di opportunità legate al lavoro e alla professione.

Sagittario

Cerca di non lasciarti guidare dalle tue convinzioni senza i dovuti criteri, mantenendo una mente aperta e flessibile. Data l'armonia Luna-Giove, tendi a cercare una relazione spirituale con la vita e valorizzi le esperienze che ti valorizzano come essere umano.

Capricorno

Cerca di contenere gli eccessi, soprattutto in ambito finanziario. L'armonia Luna-Giove tende a mostrare un momento di rafforzamento interiore, rendendoti più sicuro di uscire dalla tua zona di comfort e vivere situazioni al di fuori della tua routine.

Acquario

Bisogna imparare ad analizzare le parole quando si affrontano situazioni difficili. La tua capacità comunicativa tende ad aumentare ora, il che ti consente di esporre con sicurezza ciò in cui credi e di articolare con le persone di interesse.

Pesci

State più attenti a non sovraccaricarvi di impegni, cercando di agire preventivamente contro lo stress, mentre la Luna entra nella fase piena, in tensione con Sole e Urano. La tua postura tende a guadagnare energia nella gestione pratica della vita quotidiana, sia a casa che al lavoro.