Oroscopo Branko domani 6 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Vuoi goderti i tuoi amici e sei così pigro che vuoi solo uscire. Oggi avrai un grande potere di convocazione e i tuoi amici vorranno essere con te in qualsiasi piano tu proponga. Sei l'anima della festa, anche se a volte perdi le parole, Ariete.

Toro

Quell'amore del passato che brulica nella tua mente ne uscirà per materializzarsi sotto forma di un incontro cosmico. Non sei pronto perché accada, ma oggi le stelle vogliono che tu senta le farfalle nello stomaco e domani pensi a cosa farne.

Gemelli

Gemelli, oggi 15 gennaio è il giorno in cui prenderai il coraggio di fare quella proposta nel tuo lavoro su cui rifletti da tanto tempo. Le stelle ti daranno la fiducia necessaria per verbalizzare le tue idee e, inoltre, contagiare gli altri con quello spirito.

Cancro

Cancro, non presti attenzione al tuo corpo e ti avverte da molto tempo che non è un buon momento. Quel disagio che ti trascini da giorni si schiuderà oggi e metterà sotto scacco tutto ciò che avevi programmato.

Leone

La buona notizia busserà alla tua porta. Leone, hai avuto pazienza e hai saputo aspettare. Nel frattempo, hai sviluppato il tuo lato più creativo e questa diventa un'ottima notizia di lavoro che riceverai oggi. Congratulazioni, te lo meriti.

Vergine

Vergine, oggi sprigionerete un magnetismo con il quale sarà impossibile passare inosservati. È il tuo giorno e la cosa migliore è che tu lo sappia. Non pensarci due volte ed esci e mangia il mondo perché niente e nessuno ti fermerà.

Bilancia

La famiglia è molto importante per te e quella tensione che hai vissuto in questi giorni si trasformerà oggi in tenerezza. I conflitti cesseranno e vorrai trascorrere più tempo con i tuoi cari, che saranno anche disposti a trascorrere del tempo con te.

Scorpione

La settimana non è iniziata come avevi programmato e tutto ciò che avevi sotto controllo è andato in pezzi. Oggi noterai come quei piccoli contrattempi iniziali iniziano a rivelarsi favorevoli e tirerai un sospiro di sollievo per non aver preso decisioni affrettate.

Sagittario

Un alone di misticismo ti circonderà oggi, Sagittario. Sarai molto premuroso e introverso, qualcosa che non corrisponde al tuo carattere, ma te lo meriti e ne hai bisogno. Sei stato sulla cresta dell'onda per troppo tempo e oggi devi fermarti.

Capricorno

Finalmente un po' di calma e di tempo per te, Capricorno. Sei saturo e la tua testa non ce la fa più, ma oggi le stelle si allineeranno così potrai goderti la compagnia e dimenticare per un momento tutto ciò che hai in mente e non ti fa dormire la notte.

Acquario

Affronti sempre il tuo lavoro con un ottimismo speciale e oggi dovrai metterlo in mostra con molta più intensità. Il tuo ambiente non ti renderà le cose facili, ma uscirai da qualsiasi situazione che si presenti come un ostacolo.

Pesci

Sei in conflitto permanente. Sei chiaro su cosa senti e cosa vuoi fare, ma c'è qualcosa che ti ferma. Oggi darai libero sfogo alla tua mente e ti concederai quel piccolo capriccio che hai represso per tanto tempo.