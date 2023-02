Oroscopo Paolo Fox domani 6 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Il Sole vi trasmette un'energia così positiva che sarete vitali, ottimisti e pieni di progetti. Inoltre il pianeta Venere favorisce il dialogo nella vostra persona, aiutandovi a decidere senza sbagliare. La Luna quasi nel quarto calante armonizza la tua vita e ti aiuta a risolvere un conflitto in modo che tu possa recuperare il tuo sorriso e brillare come sai fare.

Toro

Scommetti forte su te stesso, senza porre limiti, perché hai molte possibilità di intraprendere un nuovo corso che ti porterà al successo e valorizzerà tutto il tuo valore. La tua vita sociale sarà intensa e potrai incontrare persone originali che sono una boccata d'aria fresca per te e ti portano lontano dalla routine.

Gemelli

La Luna quasi nel quarto calante è un'energia rigenerativa che può portare aria nuova nella tua vita e ciò che ti sembrava quasi impossibile puoi iniziare a vederlo realizzabile. Sarà facile per te entrare in contatto con le persone e trovare relazioni motivanti ed eccitanti. Segui le tue premonizioni, non falliscono mai.

Cancro

La Luna in fase calante favorisce l'ambiente familiare e vi aiuta ad appianare le tensioni che possono essersi create tra di voi. È un giorno molto propizio per le relazioni, potresti persino incontrare qualcuno che mostra interesse per te e ti aiuta a vedere la vita con occhi diversi.

Leone

Con Mercurio Retrogrado che sta per scomparire, sarai molto comunicativo e spiritoso, con voglia di divertirti e allontanarti dalla routine. La Luna in fase calante favorisce la sfera degli amici. Ti aspettano giorni favorevoli in cui le uscite sociali possono essere la via di fuga di cui avevi bisogno. La Luna può portarti una piacevole sorpresa.

Vergine

Saprai dare un significato positivo ad ogni esperienza e i rapporti con i tuoi cari miglioreranno perché avrai capito che è arrivato il momento di voltare pagina e dimenticare i rancori. La Luna nella sua fase calante ti è molto favorevole e può portarti un successo di cui non ti fidavi. Nelle questioni economiche ti sentirai più rilassato, senza tanta pressione.

Bilancia

La vita metterà nel piatto circostanze favorevoli di cui saprai approfittare. Sarai predisposto a vivere relazioni divertenti e attraenti, ma prima la Luna nella sua fase manguante ti incoraggia a guardare dentro di te per chiudere ferite emotive che non sono ancora guarite.

Scorpione

La riluttanza e la delusione possono essere i tuoi peggiori nemici, ma il pianeta Marte ti dà una dose extra di energia e non ti mancherà la forza o la spinta per lottare per i tuoi sogni. Venere ti offre la possibilità di riconciliarti con qualcuno che ami o di risolvere qualcosa in amore che non ti fa essere felice.

Sagittario

Potrebbero esserci inconvenienti o conflitti legati alla tua vita professionale che ti stanno togliendo energie, ma la Luna in fase calante favorisce il tuo lavoro e può portarti qualche compenso economico. È tempo di essere sinceri e di dire ciò che senti, senza paura del rifiuto. Sai già che per vincere devi giocare.

Capricorno

Hai pensato a una decisione per molto tempo e non finisci di prendere una decisione. Giove fa ottimi aspetti di te, chiarendoti le idee e aiutandoti a immaginare il percorso migliore per te. Il sostegno delle persone che ti circondano sarà la chiave per farti sentire bene e recuperare l'illusione. La comunicazione e il viaggio sono favoriti dalla Luna in fase calante.

Acquario

Devi affrontare le tue contraddizioni perché i dubbi possono rovinare i tuoi piani. Devi appianare le tensioni che potrebbero essere sorte con qualcuno vicino e cercare la riconciliazione per ritrovare l'armonia. La Luna in fase calante viene in tuo aiuto: può portarti la soluzione a un conflitto amoroso e la fortuna può comparire quando ne hai più bisogno.

Pesci

Alcune circostanze che hai vissuto ti hanno causato insicurezze, ma la Luna nella sua fase calante esalta le tue qualità così da scacciare i tuoi fantasmi e risplendere. Inoltre, il pianeta Giove e la sua energia benefica saranno per te come un balsamo. Potrebbero arrivare spese impreviste; Tieni d'occhio i tuoi soldi.