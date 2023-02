Oroscopo Branko domani, 6 febbraio 2023: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La tua vita professionale può risentire della situazione di Mercurio (tranquilli, manca poco alla fine del retrogrado) e potrebbe ripresentarsi un problema che credevi risolto, ma con quell'energia vitale e quella forza di volontà che ti caratterizzano, saprai gestirla con molta abilità su tutti i fronti e i tuoi sforzi daranno i loro frutti. Innamorato, non rimpiangere le tue decisioni; la cosa migliore che puoi fare è imparare a dimenticare e perdonare, ti dice Venere, che è in Acquario.

Toro

Avrete forse dovuto affrontare situazioni delicate che hanno generato molti dubbi, ma avrete le idee più chiare e il vostro modo di agire provocherà intorno a voi cambiamenti positivi grazie alla presenza di Venere in Acquario. La Luna in fase calante ti aiuta ad essere molto aperto e comunicativo. Stai attraversando un momento favorevole per espandere la tua cerchia sociale e conoscere nuove persone.

Gemelli

La tua fortuna sarà il risultato della tua enorme capacità di lavoro e fatica, e delle circostanze favorevoli che troverai. Qualcosa di importante e significativo può nascere da una storia d'amore. Mercurio retrogrado può ostacolare alcuni successi che hai avuto alla tua portata, ma risolverai i problemi e ne uscirai vittorioso. Sii paziente, le cattive energie impiegheranno poco tempo a dissiparsi.

Cancro

Non ti fermerai un attimo, ma corri il rischio di prendere decisioni impulsive di cui ti pentirai in seguito. La Luna in fase calante vi aiuta ad affrontare i conflitti comunicativi causati da Mercurio Retrogrado e favorisce il dialogo e potete raggiungere accordi interessanti. Rimani sintonizzato. Troverai una soluzione a un problema tuo o di qualcuno vicino a te che ti preoccupa.