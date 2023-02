Oroscopo Branko domani, 6 febbraio 2023: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Dovrai essere coraggioso per prendere decisioni che potrebbero essere difficili per te, ma necessarie per ritrovare equilibrio e tranquillità. Approfitta dell'energia rinnovatrice e magica che si avvicina con la vicinanza del quarto di Luna calante per voltare pagina e affrontare il futuro con entusiasmo.

Vergine

L'energia astrale che ricevi dopo la prima Luna piena del 2023 (sì, puoi ancora sperimentare l'influenza del satellite) è molto positiva e ti permetterà di liberarti da tutto ciò che è conflittuale nella tua vita. Non insistere per far funzionare ciò che non funziona più e guarda avanti. La Luna, insieme alla posizione di Venere in Acquario, attira il successo nella tua vita e potrebbero arrivare opportunità interessanti che significheranno un nuovo inizio che ti entusiasmerà.

Bilancia

La vicinanza del quartiere calante entra nella tua vita con una forza e una spinta così straordinarie che mangerai il mondo. La buona armonia di Venere è molto positiva per il tuo campo professionale e può portarti nuove opportunità che saprai sfruttare.

Scorpione

La Luna in fase calante ti attiva e accresce il tuo entusiasmo e la tua vitalità, ma fai attenzione e non lasciarti trasportare dal tuo temperamento perché potresti sbagliare. Devi essere prudente e andare passo dopo passo per ottenere ciò che hai proposto. La tua famiglia ti darà il suo aiuto incondizionato. Apri il tuo cuore a loro in modo che tu possa sentire il loro sostegno.