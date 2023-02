Oroscopo Branko domani, 6 febbraio 2023: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Puoi vivere nuove emozioni ed esperienze che ti portano a vedere tutto con occhi diversi e ad assaporare il lato più passionale della vita, ma non perdere l'opportunità di trascorrere più tempo con i tuoi cari e fare attività con loro per caricarti con buona energia. Puoi avere idee geniali per guadagnare soldi extra che ti torneranno utili.

Capricorno

Oggi, 12 gennaio 2023, sarai molto attivo e intraprendente e potrai incontrare persone che ti aiutano in tanti modi diversi. La Luna nella sua fase calante ti incoraggia a guardarti dentro per liberarti da emozioni o ricordi che potrebbero condizionare la tua vita.

Acquario

Anche se avete la sensazione che niente stia andando come vorreste, nella vostra vita possono arrivare novità che vi faranno cambiare idea, soprattutto in campo sentimentale e grazie al fatto che Venere è nel vostro segno. La Luna in fase calante può portarvi nuovi progetti professionali o viaggi che saranno molto proficui.

Pesci

Le tue idee brillanti e la tua visione del futuro possono portarti a scoprire nuovi modi di affrontare il tuo lavoro che saranno molto redditizi. Venere trasmette un'energia potente e rinnovatrice che può portare cambiamenti nella tua vita. Agite con prudenza e calma per non prendere decisioni sbagliate, poiché gli effetti di Mercurio Retrogrado continuano a farsi sentire.