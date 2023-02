Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lasciano Striscia la Notizia: chi sono i sostituti

I conduttori di Striscia la Notizia, nonostante i continui cambi ciclici, sono senza dubbio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Dopo 34 anni di messa in onda, Striscia la Notizia cambia il suo cast. Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, che hanno accompagnato la trasmissione fin dalla sua nascita, lasceranno il posto a nuovi volti. Il nuovo cast debutterà lunedì 13 febbraio.

La coppia Greggio-Iacchetti sarà sostituita dal nuovo duo siciliano composto da Sergio Friscia e Roberto Lipari. I due comici condurranno lo show fino all'11 marzo 2023.

Chi sono i nuovi conduttori di Striscia la Notizia?

Roberto Lipari è un attore di cabaret di 32 anni, originario di Palermo, in Sicilia. Si è formato presso il popolare laboratorio comico siciliano "La carovana stramba" e ha vinto il talent show comico "Eccezionale veramente" su La7. In seguito ha scritto e recitato nel film "Tuttapposto".

Sergio Friscia è un attore e showman con oltre 30 anni di esperienza. Ha iniziato la sua carriera come disc jockey e animatore nei villaggi turistici. Nel 1990 debutta in TV in programmi che ancora oggi riscuotono grande successo, come "Macao", "I Fatti Vostri", "Convescion", "Quelli che il calcio", "Piazza Grande", "Tintoria", "Tale e Quale Show" e "Stasera tutto e possibile".

Giancarlo Scheri, direttore di rete, ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha parlato della "indiscutibile professionalità" di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, definendoli "eterni fenomeni televisivi".

Scheri ha anche sottolineato il loro entusiasmo e l'energia che mettono nel loro lavoro, come se fosse la prima volta. "Mentre salutiamo e ringraziamo Ezio ed Enzo per la loro performance, diamo il bentornato a Roberto Lipari e Sergio Friscia, amatissimi conduttori del tg satirico di Canale 5. Buon lavoro a tutta la squadra di Striscia la notizia, dunque, una famiglia di professionisti brillanti e appassionati". Ha concluso dando ufficialmente il via alla nuova puntata del pre-serale di Canale 5 con i volti del duo siciliano. Gli affezionati telespettatori della trasmissione, che hanno sempre dimostrato grande stima e affetto per Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, si sono "abituati" ai cambiamenti e dimostrano di apprezzare la formula messa in campo da Antonio Ricci.

Perché sono stati sostituiti

Nel corso di questa edizione di Striscia La Notizia si alterneranno diversi conduttori, come è ormai consuetudine.