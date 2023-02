Oroscopo Paolo Fox domani 18 febbraio 2023, le previsioni complete

Per quanto riguarda la gestione del denaro ti consiglio di andare con il piede di piombo. Soprattutto, evita di fare costose partenze o di fare grandi spese a rate per non compromettere la tua economia futura. Fare un uso moderato delle risorse conformi all'essenziale.

Toro

La Luna viaggerà attraverso il Toro creando un clima favorevole per manifestare e realizzare i tuoi desideri. Maggiore è il grado di impegno che prendi, maggiori sono i frutti che raccogli, perché questo è il momento di lottare per ciò che vuoi e prenderlo sul serio.

Gemelli

Se cerchi risposte trascendentali nel regno della scienza, ti sentirai frustrato, deluso e insoddisfatto. Il vostro spirito avrà bisogno di essere nutrito da Dio, dalla Sua pace e dal Suo amore. Coltiva studi metafisici e stai lontano dalle persone scettiche.

Cancro

Incontrerai persone ben posizionate che ti aiuteranno ad accedere a un tenore di vita migliore. Oggi penserai molto al tuo futuro e a come realizzare i tuoi sogni. Ma, se vuoi evitare delusioni, dovrai decifrare quali progetti sono fattibili e quali no.

Leone

La persona che vuole essere al tuo fianco dovrà accettare che l'autorità nella tua vita è tua e di nessun altro. Al momento non includere nei tuoi piani coloro che intendono porre condizioni o controllarti. Non è necessario essere costantemente giudicati.

Vergine

Le stelle ti propongono di uscire dalla corrente della vita quotidiana e dare alla tua vita una sfumatura di serenità. Per avere una nuova prospettiva, ti aiuterà ad andare in un sito selvaggio che è lontano dall'inquinamento ambientale.

Bilancia

Sotto l'influenza della falce di luna, molte cose rimaste nascoste verranno alla luce. Il tuo compagno di camera da letto sta solo aspettando un segnale da te, quindi se lo desideri vivrai un momento pieno di sensualità ed erotismo.

Scorpione

La Luna transiterà nel settore della coppia, alleanze e associazioni portando sulla scena persone che motiveranno il vostro interesse. Non aspettarti che gli altri si conformino al cento per cento al tuo mondo. Fai spazio ai nuovi ingredienti che l'altro ti dà.

Sagittario

La tua vita quotidiana diventerà più rilevante e darai valore ai dettagli che di solito trascuri. Ti consiglio di evitare distrazioni se stai svolgendo un compito che richiede concentrazione. Anticipa i problemi in modo che non ti sorprendano in un brutto momento.

Capricorno

Nel desiderio di guadagnarti da vivere ti sei disconnesso dal tuo piacere. Il transito lunare ti dice di metterti in primo piano e cercare la gratificazione personale. Goditi il tuo tempo libero praticando il tuo hobby preferito.

Acquario

Sotto l'influenza della falce di luna dovrai trovare un equilibrio tra i tuoi interessi personali e la tua vita familiare. Ricorda che non puoi sempre fare tutto ciò che vuoi. Coloro che ti amano ti ringrazieranno per aver dedicato più tempo a loro.

Pesci

La falce di luna ti dice di mettere le parole a quei pensieri che hai elaborato a lungo in solitudine. Fai spazio a quella conversazione che hai rimandato, ma dovrai essere molto chiaro e concreto per non dare adito a interpretazioni errate.