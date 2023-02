Oroscopo Branko domani 18 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Ti piace essere il numero uno in tutto, ma non puoi vincere ad ogni costo. Evita le azioni che danneggiano gli altri, perché anche tu verrai ferito. Sospendere per un po' un'attività che non è ancora in pista non è un fallimento.

Toro

Questo è un giorno ideale per praticare l'introspezione, meditare da soli e ritirarsi dal mondo. Sforzi fisici o attività impegnative non sono raccomandati, in quanto potrebbero causare disagio. Riparare le azioni negative del passato e pagare i vecchi debiti.

Gemelli

Parteciperai a un incontro in cui percepirai intenzioni nascoste che provocheranno emozioni contrastanti. Cerca di valutare la situazione ed evitare azioni affrettate. Sebbene le tue percezioni possano essere accurate, per ora non è conveniente per te generare lotte nella tua sfera sociale.

Cancro

Oggi potresti sentire di portare un pesante fardello di responsabilità e che il tuo partner e i tuoi colleghi esercitano solo più pressione. Qualcuno molto potente giocherà sporco per trarne vantaggio. Sviluppa una strategia per evitare di cadere nelle trappole dei tuoi rivali.

Leone

Hai fatto uno sforzo sovrumano per adempiere ai tuoi impegni quotidiani, quindi è tempo per te di liberare un po 'la mente. Vi consiglio di fare un viaggio. Alimenta la tua vita spirituale e scommetti sui tuoi ideali.

Vergine

Come la Fenice, risorgerai dalle tue ceneri e scoprirai che non è mai troppo tardi per ricominciare. Ti stancherai delle frivolezze e inizierai ad accettarti così come sei, con le tue luci e ombre. Il tuo modo di vedere la vita sarà trasformato.

Bilancia

Il vostro mondo affettivo sarà piuttosto sconvolto da persone o ricordi del passato. Non è consigliabile fare proposte al tuo partner, poiché non sei ancora chiaro su ciò che desideri. Cerca di calmare le tue emozioni e ricevere ciò che il presente porta.

Scorpione

Per rimanere forte e sano dovrai gestire la tua energia consapevolmente. La rabbia, i pensieri fatalistici e le discussioni con chi ti è vicino potrebbero avere un impatto sulla tua salute. Usa il potere della tua mente a tuo vantaggio e visualizza il tuo corpo in uno stato di vigore.

Sagittario

Le questioni economiche non ti lasciano solo, ma non guadagnerai nulla preoccupandoti. Presta attenzione alla persona amata e metti i problemi di denaro nel dimenticatoio. Le stelle ti consigliano di ascoltare il tuo cuore e prestare attenzione ai tuoi desideri essenziali.

Capricorno

Sarai un po 'più "intenso" del solito e questo potrebbe portare a conflitti con i tuoi parenti. Se agisci in modo autoritario cercando di imporre il tuo modo di fare le cose, otterrai solo ribellione, controllerai il tuo carattere e lascerai le preoccupazioni fuori dalla tua casa.

Acquario

Se insisti a guardare indietro e ricordare i tempi difficili del passato, potresti nutrire pensieri cupi, motivo per cui dovresti allentare i livelli di pressione. Prenditi piccole pause per rinnovare le tue energie e liberare la mente, perché pretendere te stesso non aiuterà a risolvere le cose.

Pesci

Sarà il tuo istinto di conservazione e non le influenze esterne che ti porteranno a prendere le migliori decisioni in campo economico. Non cercare di seguire il treno della vita di persone che hanno un potere d'acquisto superiore al tuo. Prenditi cura dei tuoi soldi.