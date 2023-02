Oroscopo Branko domani domenica 26 febbraio 2023

Ariete

Ariete, qualcuno nella tua famiglia ha bisogno di te, aiutalo. Attenzione allo stress, alla stanchezza che vi porterà alla necessità di apportare modifiche. Guarderai una sessione con uno psicoterapeuta o un consulente spirituale. Ti preoccuperai di un membro della famiglia e cercherai di aiutarlo. Sei preoccupato per qualcuno che ami. Penalità presto.

Toro

Toro, progetti o possibili relazioni che erano fondamentalmente negative o non ne valevano la pena stanno cadendo, non rimpiangere. I bambini a casa hanno bisogno di più attenzione e aiuto con i compiti. Concentrati su ciò che vuoi ottenere, concentrati e ti evolverai molto. Meditate attentamente e saggiamente prima di prendere decisioni radicali.

Gemelli

Gemelli, risolverai qualcosa con un documento. Tu superi qualsiasi problema legale. Hai una nuova visione delle cose, ora vedi più chiaramente. Viaggia verso un sito di montagna, divertiti e rilassati. Cerca di riposare un po ', sarai esausto. Avrai nostalgia per oggi, penserai che non puoi più tornare indietro nel tempo, devi andare avanti.

Cancro

Cancro, una persona ti inseguirà e ti molesterà, gestirà te stesso con cura e metterà fine a questo. Consulterai un medico per problemi con infezioni che dovrai curare in tempo. Stai facendo sogni premonitori, ti avvertiranno delle cose che devono accadere. Tutto ciò che stava accadendo in modo negativo si trasforma in meglio.

Leone

Leone, qualcuno ti fallisce, parla e se vale la pena provarlo. Vuoi toglierti un peso dalle spalle, deleghi delle responsabilità. Devi essere forte, soprattutto in questi momenti, è necessario rifugiarsi nello spirituale per rafforzarti. La famiglia viene prima di tutto e farai le cose per loro in modo che siano calmi.

Vergine

Vergine, dopo che le tenebre verranno calma e luce, rafforzate la vostra fede e tutto passerà. Un amico di lavoro ti chiede aiuto. Il detenuto avanza per la tua tranquillità. Farai molte cose contemporaneamente a casa tua. L'amicizia è senza dubbio una forma di amore, sperimentala. Vorresti aiutare di più, ma non puoi.

Bilancia

Libbra, ottenendo merci dopo grandi sforzi. Gravidanza alle porte, fertilità. Ti offrono qualcosa di nuovo, pensa attentamente prima di accettare. Dai colore alla tua vita con una buona amicizia. La vita ti restituisce tutto ciò che hai fatto per gli altri. Abbi fiducia in te stesso e in quello che fai. Hai nuovi amici, ma non di tutti ti puoi fidare.

Scorpione

Scorpione, Non rimpiangere tanto ciò che non hai raggiunto, combatti per ciò che vuoi ottenere. Fai attenzione quando guidi e sii rispettoso delle leggi, sii cauto. Fai attenzione alle persone a doppia faccia, te ne renderai conto in tempo. Sarai vulnerabile, devi mantenere il controllo sulle emozioni. Desideri non corrisposti, salta nel vuoto.

Sagittario

Sagittario, gestisci meglio i tuoi soldi, risparmia un po '. Aiuto a un membro della famiglia. Organizzerete la vita dei vostri figli, è una priorità e dovete aiutarli. Poiché non stai pensando di realizzare qualcosa per ora, non perdere l'occasione. Ti portano qualcosa dall'esterno. Riceverai messaggi motivazionali per andare avanti. Qualcuno dichiarerà il suo amore e interesse per te.

Capricorno

Capricorno, attenzione ad avere una relazione romanzesca, migliora la comunicazione e affronta i problemi in modo responsabile e serio. Soldi che arrivano nelle tue mani, nuovo piano di lavoro con buoni risultati. Lascia il passato, specialmente gli amori clandestini. Ricevi notizie contraddittorie, devi chiarire le cose con quella persona.

Acquario

Acquario, fai qualcosa per il bene di te stesso, anche se va contro gli interessi degli altri. Devi sforzarti di più per raggiungere un obiettivo. Inizi a legare emotivamente con il tuo partner, sentirai più impegno e lealtà, funzionerà. Al lavoro ti sentirai in un ambiente rarefatto, cercherai una via di fuga.

Pesci

Pesci, stai chiedendo troppo a te stesso, cerca di non perdere il desiderio e le prospettive di fare le cose. Dovete essere pronti per i cambiamenti che verranno. Otterrai vittoria e successo dopo il tuo duro lavoro. Parlerai con qualcuno di importante per risolvere un problema di lavoro. Ti stringeranno la mano in una questione di famiglia.