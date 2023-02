Oroscopo Branko domani 24 febbraio 2023, gli astri dettagliati al TOP

Ariete

Avrai la possibilità di riorganizzarti in campo finanziario. Se hai intenzione di effettuare acquisti o acquisire oggetti, assicurati di fare un controllo di qualità. Anche le stelle saranno dalla tua parte per richiedere un aumento di stipendio e per chiedere ciò che ti corrisponde.

Toro

La Luna transiterà Toro esaltando i tuoi talenti, le tue caratteristiche essenziali e il tuo fascino. Attirerai prosperità a te stesso e avrai la possibilità di dirigere un progetto che avrà il tuo marchio. Farai un passo decisivo che durerà nel tempo.

Gemelli

Avrai bisogno di effettuare una pulizia interiore, di perdonare te stesso, perdonare e regolare i conti con gli altri e con te stesso. È tempo di alleviare i fardelli che porti e lasciarti il passato alle spalle. Dì addio alle questioni che ti trattengono e ti limitano.

Cancro

Scoprirete che con tenacia e perseveranza i vostri sogni diventano realtà. Sarà un momento molto favorevole per cercare alleati tra i tuoi amici, dal momento che lavoreranno con te e ti sosterranno nella tua attività. Con i loro contributi andrai lontano.

Leone

Stabilisci nuovi obiettivi in mente e riorganizza il tuo programma in base a ciò che è più importante. I tuoi genitori o una figura autoritaria saranno disposti a darti supporto finanziario e crediti in modo da poter gestire un'attività, sarà un buon momento per fare nuovi investimenti.

Vergine

Vibrerai in una frequenza positiva che attirerà a te ciò che più desideri e renderà la tua vita più interessante, sarà un momento propizio per intraprendere un viaggio o per riversare le tue energie in un'impresa personale. Saprai come essere una buona guida, protettore e consigliere.

Bilancia

Avrai nuove opportunità per fare affari, ma consulta un professionista prima di investire i tuoi soldi. D'altra parte, nascerà in te un interesse per indagare nel campo dell'occulto e del mistico, approfittare di questa energia trasformante per conoscerti più a fondo.

Scorpione

La presenza della Luna in Toro, il tuo segno opposto, creerà l'ambiente perfetto per l'interazione. Ti connetterai con persone complementari che ti daranno una visione più pratica della realtà. Sarà un buon momento per creare alleanze sia affettive che commerciali.

Sagittario

Le stelle ti stimoleranno a prenderti cura di te stesso e a cambiare alcune abitudini nel tuo modo di mangiare. Ti consiglio di modificare la tua dieta e inclinarti verso il naturale e fresco per purificare il tuo corpo. Ti si addice, poiché devi prestare maggiore attenzione alla tua salute.

Capricorno

Il tuo fascino naturale emergerà e irradierai un'energia seducente che catturerà tutti gli occhi. Ti esprimerai in un modo diverso e questo causerà una sensazione nel tuo ambiente. Cogli l'occasione per rinnovare la tua immagine cambiando l'acconciatura, il modo in cui ti vesti e il tuo stile personale.

Acquario

Un membro della famiglia ti sosterrà nella gestione di un'attività. Inoltre, le operazioni commerciali con proprietà o immobili saranno prospere. Se stai pensando di costruire o ristrutturare la tua casa, vai avanti! Fai tutto ciò che è in tuo potere per ottenere una maggiore stabilità affettiva.

Pesci

Il tuo modo di parlare e gesticolare sarà più dolce del solito. Dì alle persone intorno a te quanto le ami o puoi anche mostrare loro il tuo affetto per iscritto perché oggi saprai come esprimere ciò che senti in belle parole.