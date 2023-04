“Aspettiamo il secondo figlio”. L’annuncio choc della ormai famosa 37enne sposata col pupazzo

Una vicenda eclatante sta attirando l'attenzione del mondo virtuale. Una signora ha contratto matrimonio in passato con una scelta insolita, e ha recentemente annunciato di aver ampliato la sua famiglia. La donna in questione è sposata con una bambola di pezza di nome Marcelo, e si appresta a dare alla luce il secondo figlio. La cerimonia nuziale è stata di una certa risonanza, con la presenza di 250 invitati. Nel 2022 la signora è rimasta incinta e ha partorito il primogenito.

L'annuncio della nuova gravidanza è stato reso noto tramite un video nel quale la donna mostra il test di gravidanza con esito positivo. La coppia ha avuto anche dei problemi coniugali, e la nascita del secondo figlio è vista come un'occasione per superare questa fase difficile. La signora è molto attiva sui social network, e il video dell'annuncio ha ottenuto più di 369mila visualizzazioni.

La protagonista di questa storia è Meirivone Rocha Moraes, una donna di 37 anni originaria del Brasile, che ha confessato di essere stata tradita dal marito. Nel filmato l'aspettativa per il nuovo arrivo viene espressa con grande gioia: "Sono molto felice perché sono di nuovo incinta, Marcelo continuava a chiedermi quando avremmo avuto un altro bambino. Ci sono state un paio di volte in cui ho avuto la nausea, quindi ho fatto un test, ma sono risultata negativa. Tuttavia, di recente ho ricominciato ad avere la nausea, quindi ho comprato un test dalla farmacia locale ed è risultato positivo".

La donna ha poi continuato a raccontare la sua storia su TikTok e Instagram: "Da quando ho scoperto che mi tradiva, siamo stati molto distanti. Viviamo ancora nella stessa casa ma non è più la stessa cosa. Ma ora, a causa del bambino, le cose sono diverse. Marcelo è stato molto più affettuoso con me e credo che questo migliorerà il nostro rapporto. Questo nuovo bambino salverà il nostro matrimonio". La signora, dopo un periodo difficile con il marito, spera che la nascita del secondo figlio possa essere decisiva per risolvere i loro problemi matrimoniali.