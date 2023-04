Uccide un 16enne a coltellate durante una lite tra bande, sua madre lo fa condannare all’ergastolo

Gli eventi si sono verificati nel Somerset, nel Regno Unito, nel luglio dell'anno precedente. Oggi è stata emessa la sentenza nei confronti di Joshua Delbono, 19 anni, denunciato dalla sua stessa madre, per l'omicidio di Charley Bates. Il ragazzo doveva 20 sterline a un altro membro del gruppo dell'imputato.

Un giovane di 19 anni è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso con un coltello un 16enne nel Regno Unito. La madre di Joshua Delbono lo aveva denunciato alla polizia. Il ragazzo aveva ferito mortalmente Charley Bates durante una rissa tra due gruppi di giovani in un parcheggio di Radstock, nel Somerset, nel luglio dell'anno precedente.

La madre di Joshua ha chiamato il 999 (il numero di emergenza nel Regno Unito) quando il figlio è tornato a casa, a Frome. Il ragazzo aveva confessato di aver accoltellato Charley, ma ha negato di averlo ucciso: "L'ho fatto per difendere un amico" ha dichiarato al tribunale di Bristol.

Dopo sette ore di camera di consiglio, oggi una giuria ha giudicato il 19enne colpevole di omicidio. È stato condannato all'ergastolo (con una pena minima da scontare di 21 anni).

Secondo quanto riportato dalla corte di Bristol, l'omicidio è avvenuto dopo che due gruppi di adolescenti si sono scontrati in un parcheggio intorno alle 18:30 del 31 luglio. La vittima era con un gruppo di sei amici quando due auto – una guidata dall'imputato – sono entrate nel parcheggio. Sembra che Charley avesse un debito di £ 20 nei confronti di un ragazzo dell'altro gruppo, ma non conosceva Delbono.

Entro cinque minuti la situazione è peggiorata: i due gruppi si sono insultati mentre Delbono era all'interno del veicolo prima di uscire con in mano un coltello con una lama da 12 cm, con il quale ha colpito ripetutamente il 16enne.

Il 19enne ha poi affermato che "tre" giovani lo avevano attaccato e "si stava difendendo". "Non scherzare di nuovo con noi", ha detto alla vittima mentre giaceva sanguinante su un marciapiede, ha riferito un testimone.

Charley è stato trovato dai paramedici gravemente ferito: nonostante le cure immediate, è deceduto sul posto. Secondo il rapporto del patologo, ha subito una coltellata al petto e una ferita al braccio "coerente con il tentativo di difendersi".

L'imputato ha guidato per mezz'ora verso Shearwater Lake, nel Wiltshire, per buttare via il coltello e bruciare alcuni dei suoi vestiti prima di tornare a casa. Sei ore dopo l'accoltellamento alle 12:45, la madre di Delbono ha telefonato al 999 e ha detto loro: "Mio figlio ha ucciso qualcuno. Adesso è a casa mia. Non posso lasciarlo andare da nessuna parte", ha detto, aggiungendo che si sentiva "make" per quello che aveva fatto.

Delbono sapeva bene che sua madre lo aveva denunciato. "Gli ho detto che devo farlo", ha detto la donna all'operatore. Durante la stessa chiamata l'adolescente ha ammesso di aver accoltellato Charley ma non era sicuro di dove fosse caduto il coltello perché lo aveva "lanciato in aria".