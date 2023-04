Chi è Chiara la moglie di Paolo Jannacci

Inebriata di amore, Chiara divenne la compagna di Paolo Jannacci, il frutto del leggendario Enzo Jannacci. Il musicista ha sempre custodito gelosamente i dettagli della sua vita privata, svelando pochissimo riguardo alla sua amata consorte. Di lei, infatti, si sa davvero poco: il nome e che insieme, dopo il sacro vincolo del matrimonio, hanno dato vita alla piccola Allegra. Chiara e Paolo si unirono in matrimonio qualche anno fa, e fu lei a conquistare il cuore dell'erede di Enzo Jannacci. Lo stesso Paolo ha confessato in un'intervista rilasciata ad un settimanale di cucina e poi riportato dalla sommelier Adua Villa: "mia moglie Chiara mi ha stregato con questa ricetta, Arrosto in crosta, ma ora non me la fa più".

Nel 2008, Chiara e Paolo Jannacci celebrarono la nascita della loro primogenita e il loro idilliaco matrimonio. Un anno decisamente cruciale nella vita personale e professionale del musicista, che non solo ha sposato la sua amata, ma ha anche perfezionato le sue doti musicali presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como. Chiara è indubbiamente tra le più grandi benedizioni nella vita del figlio d'arte, come lo stesso Paolo ha raccontato al sito Il Popolano: "ho una moglie e una figlia che mi inondano di gioia e mi infondono la passione per la vita".

Nell'intervista, Paolo Jannacci ha condiviso non solo i dettagli della sua vita intima, ma anche i suoi pensieri sulla carriera, affermando: "se stai bene con la tua famiglia, allora vuol dire che stai trovando un equilibrio professionale". Fu proprio Paolo, in un'antica intervista rilasciata a La Repubblica, a menzionare per la prima volta il nome della moglie: "sto diventando grande e in questo mi ha aiutato anche mia moglie Chiara: no, non ha nulla a che fare con la musica, è avvocato". L'incontro con la sua amata ha trasformato la vita del figlio di Enzo Jannacci, che ha confessato: "mi ha limato con la carta vetrata, mi ha smussato tutti i miei spigoli".