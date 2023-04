Sapete chi è Cochi Ponzoni: età, moglie, figli e biografia

Aurelio Ponzoni, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Cochi Ponzoni, è nato a Milano l'11 marzo 1941. Oggi ha 82 anni ed è noto per la sua attività di comico, cabarettista, cantante e attore, in particolare per la sua collaborazione con Renato Pozzetto nel duo Cochi e Renato.

Cochi è stato sposato in tre occasioni, l'ultima delle quali si è conclusa con la scomparsa della moglie Brunella nel 2009. L'identità delle sue due precedenti consorti rimane sconosciuta.

Cochi è genitore di quattro figlie, Eleonora, Federica, Benedetta e Vera, e nonno di quattro nipoti, Arturo, Raimondo, Giulia e Martina.

Biografia

All'età di 19 anni, Aurelio Ponzoni rimase senza padre dopo la scomparsa di Marco Ponzoni. Fu la madre, Adele Cattaneo, a dargli il soprannome di Cochi.

Cochi incontrò Renato Pozzetto durante gli anni del liceo. Cochi studiava ragioneria, mentre Pozzetto seguiva i corsi di geometra. Cochi e Renato hanno iniziato la loro collaborazione comica nel 1965 al Cab 64 di Milano, lavorando insieme per circa dieci anni.

In seguito i due hanno intrapreso carriere individuali come solisti, ma hanno collaborato in diverse occasioni. Inizialmente Cochi si è dedicato al teatro, per poi passare al cinema e alla televisione.

Nel 1987 ha cercato una candidatura con il Partito Radicale, ma non ha avuto successo.