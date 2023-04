Giacomo e Francesca chi sono i figli di Renato Pozzetto e la moglie Brunella Gubler

Renato Pozzetto nutre un amore immenso per Brunella Gubler e per i loro due figli, Francesca e Giacomo, a cui tiene moltissimo.

Grazie all'impareggiabile Renato Pozzetto abbiamo sempre riso a crepapelle! La sua illustre carriera è stata piena di trionfi, e chi potrà mai dimenticare i brillanti duetti con Cochi? Davvero un attore unico nel suo genere!

Nonostante la fama e l'attenzione, ciò che è sempre stato più importante per lui è la sua famiglia. Pozzetto e Brunella Gubler hanno avuto una bellissima storia d'amore, iniziata quando erano adolescenti e rimasta forte fino alla scomparsa di lei nel 2009. I suoi figli Francesca e Giacomo sono la luce della sua vita e con loro ha un legame speciale.

Francesca e Giacomo Pozzetto stanno tracciando una strada tutta loro, seguendo le orme dell'amato padre Renato.

Uno dei momenti più esaltanti della vita di Renato Pozzetto è stata la nascita dei suoi due figli, Francesca e Giacomo. Giacomo è la copia sputata del padre, ma entrambi hanno cercato di emularlo entrando nel mondo del cinema.

Francesca Pozzetto continua a lavorare come produttrice e ha all'attivo numerosi successi, come Un amore su misura, un film del 2007 scritto e diretto dal padre Renato che vedeva protagonista anche il fratello. Insieme a Giacomo, ha partecipato anche alla produzione del film Casa e bottega, andato in onda su Rai 1 e parzialmente ispirato al periodo difficile che la loro famiglia ha attraversato dopo la scomparsa della madre.

Francesca è rimasta fedele all'eredità paterna, ma il percorso di Giacomo è stato diverso. La sua ambizione da bambino era quella di diventare un attore come suo padre, ma la sua carriera di attore non si è mai realizzata. Così, il figlio di Renato Pozzetto ha deciso di intraprendere una nuova strada e di seguire il suo cuore, dedicandosi alla sua passione per la cucina e lavorando come chef alla Locanda Pozzetto di Laveno Mombello, città natale del padre.

Renato Pozzetto, una famiglia unita

Francesca e Renato sono appassionati del loro successo e hanno lavorato duramente per raggiungerlo. Hanno tenuto la loro vita privata lontana dai riflettori, senza mai cercare attenzione o fama dal successo del padre. Dopo la scomparsa della madre Brunella, sono rimasti vicini al padre, conservando i ricordi e l'amore che ha lasciato.

Nonostante il malore che ha colpito l'attore il 12 agosto, Francesca e Giacomo non si sono mai allontanati da lui, e la loro vicinanza e le cure tempestive hanno garantito la sua straordinaria guarigione. Siamo pieni di sollievo e di gioia per il fatto che Renato Pozzetto sia fuori pericolo e stia facendo grandi progressi!

Francesca Pozzetto e Giacomo sono sposati da molto tempo e hanno avuto cinque splendidi figli: Azzurra, Stella e Olivia, gemelle, Emma e Tobia. Pur dovendo lasciare tutto, non hanno esitato a trasferirsi a Milano quando l'amata madre Brunella è venuta a mancare e hanno dovuto trasferirsi dal padre. Questa famiglia ne ha passate di tutti i colori insieme e il loro legame è indissolubile.

Renato Pozzetto è un attore, comico e regista italiano nato il 14 luglio 1940 a Laveno Mombello, in provincia di Varese. Ha avuto una lunga carriera nel cinema italiano, soprattutto durante gli anni '70 e '80. Ecco alcuni dei film più noti in cui ha recitato:

Per amore di Cesarina (1976) La casa dalle finestre che ridono (1976) Il gatto (1977) Pane, burro e marmellata (1977) Saxofone (1978) Dove vai in vacanza? (1978) Aragosta a colazione (1979) La patata bollente (1979) Tesoro mio (1979) Io e Caterina (1980) La moglie in vacanza... l'amante in città (1980) Zucchero, miele e peperoncino (1980) La banda del trucido (1980) Vieni avanti cretino (1982) Il ragazzo di campagna (1984) Se tutto va bene siamo rovinati (1984) Grandi magazzini (1986) Il commissario Lo Gatto (1986) Yuppies - I giovani di successo (1986) Yuppies 2 (1986) Da grande (1987) Il burbero (1987) Compagni di scuola (1988) Un ragazzo di Calabria (1987) Casa mia, casa mia... (1988) Il volpone (1988) Quelli del casco (1988) Montecarlo Gran Casinò (1987) La voce della Luna (1990) Papà dice messa (1996) Il segreto del giaguaro (2000)

Questa è solo una selezione dei film in cui Renato Pozzetto ha recitato. La sua filmografia completa comprende anche film meno noti, ma questi sono alcuni dei più rappresentativi della sua carriera.