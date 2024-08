Olga va in cerca della verità: Come finisce As Bestas

Ritrovato il Corpo di Antoine: L’Intensa Ricerca di Giustizia in “As Bestas”

Olga ottiene finalmente giustizia per la morte del marito Antoine, grazie al ritrovamento del suo corpo e alla determinazione contro i fratelli Anta.

Il film “As Bestas”, diretto da Rodrigo Sorogoyen, culmina con il ritrovamento del corpo di Antoine da parte delle autorità, evento che simboleggia l’inizio della giustizia tanto attesa per Olga, sua moglie. Nel climax finale, Olga si confronta con la madre dei fratelli Anta, predicendo che i suoi figli saranno incarcerati per l’omicidio di suo marito. Nonostante il dolore, Olga offre anche il suo aiuto alla donna in futuro, dimostrando una forza d’animo sorprendente.

La Tranquillità Infranta: Il Conflitto con i Locali

La trama segue Antoine (Denis Ménochet) e Olga (Marina Foïs), una coppia francese che, in cerca di una vita serena, si trasferisce in un villaggio della Galizia. Purtroppo, non trovano il benvenuto atteso. I fratelli Xan (Luis Zahera) e Lorenzo Anta (Diego Anido) si oppongono apertamente alla loro presenza.

Il Conflitto per la Terra e la Violenza Crescente

Le tensioni esplodono quando la coppia si oppone alla vendita di un terreno ad una società di energia eolica, un affare che interessa molto ai fratelli Anta. Dalle minacce verbali alla violenza fisica, il livello di conflitto cresce. I fratelli avvelenano il pozzo d’acqua della coppia e li intimidiscono fisicamente, dando inizio a una spirale di violenza.

Il Tentativo di Antoine di Documentare i Crimini

Deciso a raccogliere prove contro i loro aggressori, Antoine comincia a registrare le loro azioni. Tuttavia, le autorità non prendono seriamente le sue denunce, in parte a causa della condizione mentale di Lorenzo. In un drammatico confronto con i fratelli, Antoine cerca di documentare un’altra aggressione ma viene brutalmente soffocato dai due durante la colluttazione.

Un’Indagine Riavuta Grazie alla Determinazione di Olga

Un anno dopo, la narrazione si concentra su Olga, determinata a scoprire la verità sulla scomparsa del marito. La loro figlia Marie visita Olga, cercando di convincerla a lasciare il villaggio. Tuttavia, Olga è risoluta a rimanere e ottenere giustizia. La svolta arriva quando Olga ritrova la videocamera di Antoine. Sebbene il contenuto della scheda di memoria sia illeggibile, questa scoperta induce la polizia a riaprire le indagini.

“As Bestas”, rinomato per il suo realismo crudo e la tensione avvincente, ha ottenuto numerosi riconoscimenti ai Premi Goya del 2023, inclusi miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. La pellicola si distingue per la profondità dei suoi personaggi e la complessità delle dinamiche umane rappresentate, rendendo la visione un’esperienza indimenticabile.