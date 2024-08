Ted Lasso, rinnovati i contratti di alcuni protagonisti: si farà la quarta stagione?

Ted Lasso: Possibile Quarta Stagione in Arrivo per la Serie Cult di AppleTv

La serie di successo AppleTv, con protagonista Jason Sudeikis nei panni di un allenatore americano che si reinventa come coach di calcio in Inghilterra, potrebbe tornare con nuovi episodi.

Il Ritorno di Ted Lasso? AppleTv Opziona i Contratti di Tre Membre del Cast

Ted Lasso, l’amatissima serie distribuita da AppleTv e interpretata da Jason Sudeikis come un improbabile allenatore di football americano che si trova a guidare una squadra di calcio inglese, potrebbe avere una quarta stagione. Questa eccitante notizia è stata rivelata in esclusiva da Deadline, che riporta che Apple ha opzionato i contratti di tre cruciali membri del cast: Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Brett Goldstein (Roy Kent) e Jeremy Swift (Leslie Higgins).

Questa mossa rappresenta il primo passo indispensabile per dar vita a una nuova stagione dello show. Tuttavia, la produzione di nuovi episodi dipende fortemente dal consenso di Sudeikis, il creatore e motore principale della serie. In caso di accordo con il comico statunitense, si prevede che le riprese possano iniziare nei primi mesi del 2025. Un’assenza significativa, però, sarà quella di Phil Dunster (Jamie Tart), costretto a declinare a causa di impegni pregressi.

Figura: Un poster della serie Ted Lasso [Apple]

Creato da Sudeikis partendo da alcuni spot umoristici girati per NBC, Ted Lasso segue le avventure di un allenatore di college football USA, chiamato a sorpresa ad allenare una squadra semiprofessionistica di calcio inglese, il AFC Richmond. La squadra è di proprietà di Rebecca Welton, la vedova del precedente proprietario, che spera di portare il team al fallimento come suprema vendetta contro il marito che l’aveva trascurata.

La serie, che ha ottenuto un successo travolgente e inaspettato, ha vinto numerosi premi nelle sue tre stagioni. Inizialmente, la storia doveva concludersi in tre stagioni secondo le intenzioni originali di Sudeikis. Tuttavia, una continuazione non è mai stata del tutto esclusa, a patto che si trovasse una trama convincente. Dal canto suo, Apple ha sempre dichiarato che la serie non potrebbe continuare senza il contributo creativo del comico.

Con le opzioni sul tavolo e l’attesa per un riscontro da parte di Sudeikis, i fan della serie restano in attesa di notizie definitive che potrebbero riportare sullo schermo uno degli show più amati degli ultimi tempi.