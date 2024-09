Come finisce Per niente al mondo: trama e spiegazione finale

Il film italiano “Per niente al mondo”, uscito nelle sale il 15 settembre 2022, è diretto da Ciro D’Emilio e racconta una storia intensa che coinvolge ingiustizia, amicizia e scelte difficili. La trama si sviluppa attorno a Bernardo, un cuoco di successo circondato da amici e affetti, che si ritrova improvvisamente in prigione, accusato di associazione a delinquere senza aver commesso alcun reato.

Per niente al mondo: riassunto della trama

La narrazione inizia con Bernardo, un talentuoso chef, il quale vive una vita apparentemente perfetta fino a quando viene arrestato con l’accusa di essere il capo di una banda di rapinatori. Inaspettatamente, questo accade a causa del coinvolgimento di suo cugino Armando, membro del gruppo di malviventi. Dopo un anno di tormenti e ingiustizie nel carcere, finalmente viene riconosciuta la sua estraneità alle accuse. Bernardo immagina di poter riprendere la sua vita di prima, ma le cose sono drasticamente cambiate.

La sua reputazione è compromessa e il ristorante che aveva costruito con tanto impegno è ormai chiuso e in rovina. Inoltre, una delle persone a lui più vicine, Stefano, fatica a riavvicinarsi a lui, dato che è stato una delle vittime delle rapine commesse dalla banda. Questo porta Bernardo a sentirsi ulteriormente isolato e frustrato. Dopo aver trovato lavoro come cuoco in un altro ristorante, lotta con un senso di insoddisfazione e prospera rancore, convinto di subire le conseguenze di un crimine che non ha commesso.

In questo clima di disperazione, Bernardo accetta l’offerta di Elia, un ex compagno di cella, per partecipare a una rapina. Utilizzando le sue abilità di pilota, il piano si presenta come un’opportunità per riprendersi e dimostrare il proprio valore. Tuttavia, Bernardo si rende conto del grave errore che sta commettendo. Quando sembra che la sua amicizia con Sergio, ora sindaco, sia giunta al termine, decide di proporre a Elia di rubare un prestigioso quadro dal valore di 400.000 euro custodito nella casa di Sergio.

Dove vedere Per niente al mondo?

“Per niente al mondo” verrà trasmesso su Rai 4 il 22 settembre 2024 alle ore 21.20. Inoltre, il film è disponibile anche per noleggio o acquisto sulle piattaforme Prime Video, TIM Vision, Apple TV, Google Play Film e YouTube, rendendolo accessibile a un ampio pubblico.

Come finisce Per niente al mondo: spiegazione del finale

Verso le battute finali di “Per niente al mondo”, Bernardo ed Elia si preparano per la rapina nella casa di Sergio, con l’intenzione di cambiare vita e aprire un ristorante in Croazia. Ma le cose non vanno secondo i piani. Mentre si trovano nella dimora di Sergio, il figlio Mattia e la figlia di Bernardo, Giuditta, rientrano inaspettatamente a casa. Elia, preso dal panico, decide di fermare Mattia e, purtroppo, commette un omicidio tragico sparandogli. Bernardo, nel tentativo di proteggere sua figlia, spara al suo complice e fugge via in preda al terrore, mantenendo il passamontagna indossato per non essere riconosciuto da Giuditta.

Durante la fuga, la figlia lo chiama disperatamente, chiedendo aiuto. Atterrito, Bernardo perde il controllo della sua auto, e la scena finale mostra la sua macchina che finisce fuori strada. Questo colpo di scena finale non solo segna il culmine del film, ma pone anche interrogativi sulla linea sottile tra giustizia e ingiustizia, e sull’impatto delle scelte sbagliate. “Per niente al mondo” ci invita a riflettere sulle conseguenze delle azioni e sull’intreccio di destini e rapporti umani che possono cambiare in un momento.