Come finisce sempre al tuo fianco, seconda puntata

Torna la serie tv “Sempre al tuo fianco” con due nuovi episodi dedicati alle emergenze della Protezione Civile, esplorando le sfide della vulcanologa Sara a Stromboli.

La serie “Sempre al tuo fianco” ritorna oggi, 22 settembre, per la sua seconda puntata su Rai 1, presentando due nuovi episodi: “Cuori in affanno” ed “Emergenza in famiglia”. Ispirata ai veri interventi effettuati dalla Protezione Civile, questa fiction, diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, continua a seguire le vite dei suoi protagonisti, tra cui Ambra Angiolini, Fortunato Cerlino e Andrea Bosca.

Nel frattempo, su Prime Video è ora disponibile la seconda stagione di “Sono Lillo 2”, e le aspettative non sono state deluse. Lillo Petrolo, nei panni di se stesso e del suo iconico personaggio Posaman, riesce a intrattenere il pubblico con il suo umorismo travolgente. La storia segue le disavventure di Lillo, che, dopo aver conquistato Hollywood, si trova a dover gestire complicati legami familiari durante una cena con la sua ex moglie e il suo nuovo compagno, interpretato da Corrado Guzzanti. Il cast, ricco di volti noti come Maccio Capatonda e Nino Frassica, promette momenti di pura comicità e colpi di scena.

L’appuntamento con “Sempre al tuo fianco” è fissato per questa sera alle 21:30 su Rai 1, dove sarà possibile vedere entrambe le puntate in diretta streaming su RaiPlay. Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti e offre uno spaccato emozionante delle situazioni critiche in cui opera la Protezione Civile.

Cast e Personaggi

La serie ha attirato diverse polemiche a causa di un recente incendio sul set di Stromboli, ma il cast rimane di alta qualità. Superstar come:

Ambra Angiolini è Sara Nobili

Andrea Bosca interpreta Renato Lussu

Fortunato Cerlino veste i panni di Egidio Merlo

veste i panni di Peppino Mazzotta, Gaia Messerklinger, Tecla Insolia e altri talentuosi attori completano il cast.

Nell’episodio “Cuori in affanno,” Sara vive un misto di entusiasmo e conflitti: è felice per il suo nuovo incarico, ma deve affrontare le reazioni della figlia Marina, che si sente trascurata. La tensione cresce quando Renato, il nuovo compagno di Sara, si sente sostituito e comincia a mettere in dubbio la loro relazione. Sara, motivata a ottenere successo, decide di inviare Federico a Stromboli per raccogliere dati sul vulcano. Tuttavia, la rivelazione della loro relazione porta a nuovi attriti.

“Emergenza in famiglia” prosegue con Massimo che, ferito dalla conferma del rapporto tra Sara e Renato, si trova di fronte a una decisione difficile quando la figlia Marina si ritrova in una situazione complicata a Stromboli. Saranno Sara e Massimo a dover mettere da parte le loro tensioni per agire come una squadra. Nel frattempo, nella sede della Protezione Civile, emergono situazioni delicate che coinvolgono Canovi e la sua famiglia, intensificando il dramma e dimostrando che l’emergenza non riguarda solo il lavoro, ma anche la sfera personale.

Con un mix di dramma, emozioni e interazioni familiari complesse, “Sempre al tuo fianco” promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle storie che raccontano il valore del lavoro di squadra in situazioni di crisi. Non ci resta che aspettare il prossimo capitolo di questa avvincente serie.