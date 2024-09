Affari tuoi quanto hanno vinto i concorrenti ai pacchi ieri stasera 29 settembre 2024

La venticinquesima puntata del popolare game show di Rai 1 ha visto protagonista Pasquale dalla Basilicata, con una serie di scelte coraggiose e un finale inaspettato.La domenica sera di Rai 1 ha regalato agli spettatori un’altra emozionante puntata di “Affari tuoi“, il celebre game show condotto da Stefano De Martino. Dopo la pausa del sabato, dovuta alla messa in onda di “Ballando con le Stelle”, il programma è tornato in grande stile il 29 settembre 2024, offrendo al pubblico momenti di suspense e colpi di scena.

La sfida di Pasquale dalla Basilicata

Il protagonista della serata è stato Pasquale, un concorrente proveniente da Tramutola, in provincia di Potenza. Accompagnato dalla sua fidanzata Anna, con cui condivide un legame di ben 34 anni, Pasquale si è presentato con il pacco numero 16, pronto a sfidare la fortuna.La partita si è sviluppata con una serie di aperture che hanno eliminato sia cifre basse che importi considerevoli. Tra i momenti salienti, l’eliminazione dei 100.000 euro nel pacco della Sicilia e dei 200.000 euro in quello della Calabria. Nonostante le offerte allettanti del “Dottore”, Pasquale ha dimostrato un notevole coraggio, rifiutando ripetutamente proposte che arrivavano fino a 45.000 euro.

Il finale a sorpresa

La tensione è salita alle stelle quando sono rimasti solo due pacchi: uno contenente 5.000 euro e l’altro 75.000 euro. In un momento cruciale, Pasquale ha accettato l’offerta finale del Dottore di 45.000 euro. La decisione si è rivelata saggia ma non ottimale, poiché il suo pacco originale conteneva proprio i 75.000 euro.Questo epilogo ha dimostrato ancora una volta come “Affari tuoi” sia un gioco di strategia e fortuna, dove ogni decisione può cambiare radicalmente il destino dei concorrenti.

Le puntate precedenti

Il programma continua a regalare emozioni forti. Nella puntata del 27 settembre, Alice dalla Toscana ha vissuto una partita ricca di colpi di scena, concludendo con un’inaspettata vittoria grazie alla “Regione Fortunata“.Ancora più clamoroso è stato il risultato del 26 settembre, quando Ornella da Palermo ha portato a casa l’incredibile somma di 300.000 euro, la cifra più alta mai vinta in questa edizione. La sua vittoria ha segnato un momento storico per il programma, con il Dottore che ha offerto la cifra record di 250.000 euro.”Affari tuoi” continua così a tenere incollati milioni di spettatori, confermandosi come uno dei programmi di punta della prima serata di Rai 1. Con il ritorno della trasmissione anche il sabato sera a partire da dicembre, dopo la conclusione di “Ballando con le Stelle”, i fan potranno godere di ancora più emozioni e possibilità di vincite straordinarie.