Dario Brunori chi è: carriera, biografia, moglie o compagna, figli, dove vive Brunori Sas

Dario Brunori, meglio conosciuto come Brunori Sas, è uno degli artisti più significativi del panorama musicale italiano contemporaneo. Con uno stile unico, fatto di testi profondi e ironia sottile, ha saputo conquistare critica e pubblico.

Gli inizi e la formazione di Dario Brunori

Nato a Cosenza il 28 settembre 1977, Dario Brunori ha trascorso l’infanzia tra Guardia Piemontese e Joggi, piccoli borghi della Calabria che lo hanno profondamente influenzato. Fin dai primi anni, dimostra una spiccata passione per la musica, tanto che, pur laureandosi in Economia e Commercio all’Università di Siena, decide di seguire il suo istinto artistico, abbandonando la prospettiva di una carriera tradizionale.

Questa combinazione di radici calabresi e apertura verso nuove esperienze caratterizzerà tutta la sua produzione artistica, sempre sospesa tra intimismo e ironia.

La carriera musicale: dagli esordi al successo nazionale

La carriera di Dario Brunori inizia ufficialmente nel 2009 con l’uscita dell’album d’esordio Vol. 1. Il disco, una perfetta fusione tra il cantautorato italiano classico e sonorità indie, gli vale il Premio Ciampi come miglior debutto dell’anno. Questo riconoscimento segna l’inizio di una carriera in costante ascesa.

Nel 2011 pubblica il suo secondo album, Vol. 2 – Poveri Cristi, consolidando il suo stile unico e attirando l’attenzione di un pubblico sempre più ampio. Ma è con A casa tutto bene, uscito nel 2017, che raggiunge una definitiva consacrazione, grazie a brani che raccontano con schiettezza e poesia la complessità delle relazioni umane e delle dinamiche sociali.

Il punto di svolta arriva nel 2020 con Cip!, un album che debutta al primo posto nella classifica FIMI. Acclamato dalla critica, il disco rappresenta il culmine della maturità artistica di Brunori, confermandolo come una delle voci più originali e autorevoli della musica italiana contemporanea.

Vita privata e collaborazioni familiari

Dietro il successo di Dario Brunori c’è anche una dimensione privata strettamente legata alla sua carriera artistica. Il cantautore è sentimentalmente legato a Simona Marrazzo, che non è solo sua compagna di vita, ma anche una collaboratrice fondamentale. Simona, infatti, è parte integrante della band Brunori Sas e co-fondatrice dell’etichetta discografica Picicca Dischi, dimostrando come il sodalizio tra i due vada oltre il piano personale.

Il 14 ottobre 2021, la coppia accoglie la nascita della loro primogenita, Fiammetta. Questo evento ha ispirato Brunori a creare Baby Cip!, una raccolta strumentale tratta dall’album Cip!, pensata come una serie di ninne nanne per la figlia. Un progetto che mostra il lato più tenero e intimo dell’artista.

Legame con la Calabria e vita attuale

Nonostante il successo e i frequenti spostamenti legati agli impegni professionali, Dario Brunori ha mantenuto un forte legame con la sua terra d’origine. Attualmente vive in provincia di Cosenza, dove trova ispirazione per la sua musica e per i suoi progetti artistici.

Il suo amore per la Calabria lo ha portato anche a diversificare le sue attività, diventando co-fondatore dell’azienda vinicola Le Quattro Volte, specializzata nella produzione di vini naturali. Questo progetto, nato dalla collaborazione con alcuni amici, rappresenta un ulteriore esempio della poliedricità di Brunori, capace di unire tradizione e innovazione.

L’approdo in televisione e nuovi orizzonti artistici

Nel 2023, Dario Brunori si cimenta in una nuova sfida, debuttando come conduttore televisivo su Rai 3 con il programma Brunori Sa. Questa esperienza lo vede esplorare il ruolo di intrattenitore, confermando ancora una volta la sua versatilità e la capacità di adattarsi a linguaggi artistici diversi.

Una carriera in continua evoluzione

Con una discografia che comprende album di successo e una capacità innata di raccontare storie attraverso la musica, Dario Brunori si è affermato come una figura di riferimento nel panorama culturale italiano. La sua abilità nel fondere ironia, poesia e introspezione lo rende un cantautore unico, capace di parlare al cuore del pubblico con autenticità.

Oltre alla musica, il suo impegno si estende ad altre forme d’arte e iniziative imprenditoriali, sempre mantenendo un legame indissolubile con le sue radici calabresi. Con ogni nuovo progetto, Brunori conferma di essere molto più di un semplice musicista: è un artista completo, capace di lasciare un’impronta profonda nella cultura contemporanea.